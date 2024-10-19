Заработал пенальти, сам реализовал, а через 8 минут оформил дубль. Ванат делает счет 3:0 против Оболони – ВИДЕО

“Оболонь” и “Динамо” играют очный матч в рамках 10 тура УПЛ. На 11 минуте счет открыл Николай Шапаренко, а на 21 его удвоил Владислав Ванат.

Шапаренко увидел забегание Ваната и отдал ему на ход. Нападающий вбежал в штрафную зону, где Дубко ему переплел ноги. Владислав пробил с точки пенальти в правый угол ворот.

Это первый гол Ваната за "Динамо" с 27 августа. В текущем сезоне УПЛ он отличился дважды. Еще один раз – в ворота "Карпат".

UA-Футбол проводит прямую текстовую трансляцию матча.