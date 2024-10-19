  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заработал пенальти, сам реализовал, а через 8 минут оформил дубль. Ванат делает счет 3:0 против Оболони – ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заработал пенальти, сам реализовал, а через 8 минут оформил дубль. Ванат делает счет 3:0 против Оболони – ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Правильно сыграл на скорости

Заработал пенальти, сам реализовал, а через 8 минут оформил дубль. Ванат делает счет 3:0 против Оболони – ВИДЕО

Фото: ФК Динамо Київ

UA-Футбол
Новина українською

“Оболонь” и “Динамо” играют очный матч в рамках 10 тура УПЛ. На 11 минуте счет открыл Николай Шапаренко, а на 21 его удвоил Владислав Ванат.

Шапаренко увидел забегание Ваната и отдал ему на ход. Нападающий вбежал в штрафную зону, где Дубко ему переплел ноги. Владислав пробил с точки пенальти в правый угол ворот.

Это первый гол Ваната за "Динамо" с 27 августа. В текущем сезоне УПЛ он отличился дважды. Еще один раз – в ворота "Карпат".

UA-Футбол проводит прямую текстовую трансляцию матча.

По теме
yellow-arrow
Ашур - о травме Гуцуляка: Учитывая тот шок, который все получили от самого эпизода, обошлось все достаточно неплохо
yellow-arrow
Яркое начало второго тайма и еще один автогол Михавко. Динамо и Оболонь обменялись голами, а вскоре Бражко забил пятый
yellow-arrow
Встреча команд из разных полюсов. Стартовые составы на матч Полесье – Левый берег
Динамо (Киев) Оболонь (Киев) Владислав Ванат
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости