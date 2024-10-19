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Продолжают быть в лидерах. Александрия - Ворскла 1:0. Видео гола и обзор матча

Премьер-лига
Обновлено

Александрия минимально победила Ворсклу

Продолжают быть в лидерах. Александрия - Ворскла 1:0. Видео гола и обзор матча

https://www.facebook.com/fcolexandriya

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" продолжает беспроигрышную серию и сейчас клуб в верхней части турнирной таблицы. Для команды Руслана Ротаня это пятый "сухой" матч.

К слову, для "Александрии" это четырнадцатый матч в серии без поражений. Рекорд клуба - 16 матчей. Сейчас "Александрия" на втором месте в турнирной таблице.

10 тур УПЛ. Александрия, КСК "Ника".

"Александрия" 1:0 "Ворскла"

Гол: Беляев (58)

Видеообзор матча

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ФК Александрия УПЛ Ворскла
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