Продолжают быть в лидерах. Александрия - Ворскла 1:0. Видео гола и обзор матча

"Александрия" продолжает беспроигрышную серию и сейчас клуб в верхней части турнирной таблицы. Для команды Руслана Ротаня это пятый "сухой" матч.

К слову, для "Александрии" это четырнадцатый матч в серии без поражений. Рекорд клуба - 16 матчей. Сейчас "Александрия" на втором месте в турнирной таблице.

10 тур УПЛ. Александрия, КСК "Ника".

"Александрия" 1:0 "Ворскла"

Гол: Беляев (58)

Видеообзор матча