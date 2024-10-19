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Продолжают быть в лидерах. Александрия - Ворскла 1:0. Видео гола и обзор матча
Александрия минимально победила Ворсклу
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"Александрия" продолжает беспроигрышную серию и сейчас клуб в верхней части турнирной таблицы. Для команды Руслана Ротаня это пятый "сухой" матч.
К слову, для "Александрии" это четырнадцатый матч в серии без поражений. Рекорд клуба - 16 матчей. Сейчас "Александрия" на втором месте в турнирной таблице.
10 тур УПЛ. Александрия, КСК "Ника".
"Александрия" 1:0 "Ворскла"
Гол: Беляев (58)
Видеообзор матча
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