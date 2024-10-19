  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Яркое начало второго тайма и еще один автогол Михавко. Динамо и Оболонь обменялись голами, а вскоре Бражко забил пятый
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Яркое начало второго тайма и еще один автогол Михавко. Динамо и Оболонь обменялись голами, а вскоре Бражко забил пятый

Премьер-лига

Подопечные Шовковского увеличили преимущество

Яркое начало второго тайма и еще один автогол Михавко. Динамо и Оболонь обменялись голами, а вскоре Бражко забил пятый

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Спустя считанные минуты после возобновления встречи "Динамо" сделало счет 4:0. Точным ударом отличился Александр Караваев.

Но уже скоро "пивовары" наконец-то ответили первым взятием ворот.

На 73-й минуте Владимир Бражко забивает пятый гол лидера УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Ашур - о травме Гуцуляка: Учитывая тот шок, который все получили от самого эпизода, обошлось все достаточно неплохо
yellow-arrow
Встреча команд из разных полюсов. Стартовые составы на матч Полесье – Левый берег
yellow-arrow
Продолжают быть в лидерах. Александрия - Ворскла 1:0. Видео гола и обзор матча
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости