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Яркое начало второго тайма и еще один автогол Михавко. Динамо и Оболонь обменялись голами, а вскоре Бражко забил пятый
Подопечные Шовковского увеличили преимущество
Фото: ФК Динамо Київ
Спустя считанные минуты после возобновления встречи "Динамо" сделало счет 4:0. Точным ударом отличился Александр Караваев.
Но уже скоро "пивовары" наконец-то ответили первым взятием ворот.
На 73-й минуте Владимир Бражко забивает пятый гол лидера УПЛ.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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