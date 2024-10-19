Встреча команд из разных полюсов. Стартовые составы на матч Полесье – Левый берег

В Житомире на Центральном стадионе состоится игра между третьим коллективом турнирной таблицы (20 очков) и дебютантом УПЛ, который находится на 14-й строчке.

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Имад Ашур и Виталий Первак определились с составами своих подопечных.