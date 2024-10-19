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Илич: Мои физические кондиции становятся все лучше с каждым днем
Дают по-немногу игрового времени
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
Полузащитник "Кривбасса" Хрвое Илич поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 10-го тура УПЛ против "Зари".
- Хрвое, впереди игра против "Зари". Какое настроение в команде?
- Да, наш грядущий соперник - "Заря". Для обеих команд игра будет не простая. К тому же мы играем не дома, но мы имели время для подготовки из-за паузы в чемпионате. Я считаю, что мы хорошо работали на тренировках. Также сыграли товарищескую игру против "Александрии", в которой, правда, мы не смогли победить. Однако мы показали неплохой футбол и выполнили то, что от нас хотели тренеры. Поэтому мы готовы к матчу против "Зари", мы настраиваемся на максимальный результат, как и в каждом другом матче.
- Ты принял участие в этом сезоне в двух матчах, получив не так много времени. Как оценишь сейчас свои физические кондиции?
- Я сыграл только два матча: 15 минут в первом матче и 20 минут во втором. Но в спарринге против "Александрии" я отыграл все 90 минут, после чего чувствовал себя прекрасно. Уже прошел месяц, как я вернулся в клуб. Все это время я упорно тренируюсь с командой, поэтому, считаю, что мои физические кондиции становятся все лучше с каждым днем. Что меня очень радует.
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