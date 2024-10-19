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Черноморец - Верес: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец - Верес: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Фото: УПЛ
Очное противостояние "моряков" и "волков" закроет воскресный игровой день в родной УПЛ. В частности, одесский "Черноморец" под руководством Александра Бабича будет принимать ровенский "Верес" Олега Шандрука.
Обе команды подходят к этому поединку на моральном подъеме, так как в прошлом туре одержали победы. При этом, в турнирной таблице коллективы отделяет лишь один зачетный балл.
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Поединок 10-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Черноморец" - "Верес" состоится в воскресенье, 20-го октября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Одессе, на стадионе "Черноморец".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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