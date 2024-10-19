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Ярмоленко имеет проблемы с ахилловым сухожилием. Шовковский раскрыл детали травмы

Премьер-лига

Снова без Андрея

Ярмоленко имеет проблемы с ахилловым сухожилием. Шовковский раскрыл детали травмы

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский рассказал о характере травмы лидера киевлян Андрея Ярмоленко, а также вспомнил о Пихаленке и Шепелеве.

"Ярмоленко провел пару тренировок, но к сожалению у него есть проблемы с ахиллом, и он на некоторое время выпал. Он пытался тренироваться, но травма ему мешает, и он будет вынужден продолжить лечение. Пихаленок только начал беговую работу, есть проблемы у Шепелева".

"Нагрузка на игроков достаточно большая. График - плотный, игр - много, футболисты не успевают восстанавливаться, и это проблема, которая часто обсуждается и поднимается. Надо об этом говорить", - сказал Шовковский.

В 10-м туре УПЛ "Динамо" разгромило "Оболонь" со счетом 5:1. Голы забивали Шапаренко, Ванат (дубль), Караваев, Бражко и Михавко (в собственные ворота).

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Андрей Ярмоленко Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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