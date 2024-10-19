Ярмоленко имеет проблемы с ахилловым сухожилием. Шовковский раскрыл детали травмы

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский рассказал о характере травмы лидера киевлян Андрея Ярмоленко, а также вспомнил о Пихаленке и Шепелеве.

"Ярмоленко провел пару тренировок, но к сожалению у него есть проблемы с ахиллом, и он на некоторое время выпал. Он пытался тренироваться, но травма ему мешает, и он будет вынужден продолжить лечение. Пихаленок только начал беговую работу, есть проблемы у Шепелева".

"Нагрузка на игроков достаточно большая. График - плотный, игр - много, футболисты не успевают восстанавливаться, и это проблема, которая часто обсуждается и поднимается. Надо об этом говорить", - сказал Шовковский.