Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко имеет проблемы с ахилловым сухожилием. Шовковский раскрыл детали травмы
Снова без Андрея
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский рассказал о характере травмы лидера киевлян Андрея Ярмоленко, а также вспомнил о Пихаленке и Шепелеве.
"Ярмоленко провел пару тренировок, но к сожалению у него есть проблемы с ахиллом, и он на некоторое время выпал. Он пытался тренироваться, но травма ему мешает, и он будет вынужден продолжить лечение. Пихаленок только начал беговую работу, есть проблемы у Шепелева".
"Нагрузка на игроков достаточно большая. График - плотный, игр - много, футболисты не успевают восстанавливаться, и это проблема, которая часто обсуждается и поднимается. Надо об этом говорить", - сказал Шовковский.
В 10-м туре УПЛ "Динамо" разгромило "Оболонь" со счетом 5:1. Голы забивали Шапаренко, Ванат (дубль), Караваев, Бражко и Михавко (в собственные ворота).
Популярное сейчас
- Оболонь - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Александрия - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Победа Шахтера с привкусом скандала, обновления по травмам Зинченко и Довбика. Главные новости за 18 октября
- Шахтер со скрипом возвращается в игру. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции