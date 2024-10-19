УПЛ. Полесье - Левый Берег 0:0. Аисты не повторили ошибок пивоваров

Отсутствие Гуцуляка не прошло бесследно для житомирян. К слову, Алексей наблюдал за потугами своих партнеров в атаке с трибун Центрального городского стадиона. Его на фланге заменил Леднев, который в принципе ничем кроме пары неплохих подач не запомнился. Примечательно, что без Гуцуляка и растворился Назаренко. Хрестоматийный пример на самом деле.

Также, стоит упомянуть возвращение после травмы Сарапия. Это первый поединок для Эдуарда в этом сезоне УПЛ. На пару с Чоботенко им удалось сформировать монолитный дуэт в центре обороны.

"Левый Берег" не повторил сегодняшнюю участь и ошибки другой киевской команды ("Оболони") и не стал открываться. Совсем наоборот, подопечным Виталия Первака даже удалось навязать свой стиль и характеры игры. На самом старте встречи "аисты" провели сразу несколько вертикальных атак. Однако, с финальной передачей не клеилось.

А уже после этого, и подопечные Имада Ашура были вынуждены сбиться на верховые подачи и навесы. Организация и структура у команды Виталия Первака была на уровне, ничего не сказать.

По сути, да и по факту, самый опасный момент в первом тайме пришел как раз после стандартного положення, с участием вышеупомянутых Леднева и Чоботенко. Вингер подал, а капитан житомирян не успел замкнуть на дальней стойке.

С течением времени доминация "волков" в контексте владения мячом становилась все более очевидной. Впрочем, очень не хватало хозяевам оригинальных решений именно между линиями. Ну в самом прямом смысле, футболисты "Полесья" все время банально грузили в штрафную площадку. Не впечатляли подопечные Ашура в этом поединке, будем откровенны.

Наставнику житомирской команды нужно было вносить изменения, и он это делал. Правда, ощутимого эффекта от этих ротаций не было совсем. Креатива впереди от этого не становилось больше.

Конкретные моменты начали появляться лишь тогда, когда физика у гостей начала сдавать. Здесь уже были разрывы и свободные зоны. В то же время, не нужно думать, что "Левый Берег" абсолютно все время сидел на своей половине поля. Вылазки от "аистов" тоже были. Другой вопрос, что к индивидуальному мастерству возникало много вопросов.

С усталостью также закипали эмоции. Каждые буквально 1-2 минуты шла очередь из фолов, аутов и стыков. В разрезе же моментов второй тайм, по аналогии с первой половиной, запомнился только дальними ударами. Все катастрофически неточно, либо же выручали Механив и Волынец.

В концовке хозяева максимально нарастили свое давление, но результата из этого не выжали. Киевляне проявили себя наилучшим образом в обороне и в очередной раз продемонстрировали характер. В свою очередь, житомиряне разочаровали, мягко говоря. Должен один из лидеров чемпионата вскрывать оборону аутсайдера, без всяких "но".

Тем не менее, сказать, что эта ничья не является закономерной, будет неправдой. Наставник "Левого Берега" провел отличную работу над ошибками после игры с "Колосом" и зацементировал свою защиту. То, что "волки" ничего интересного не показали в атаке - это уже их проблемы. В этот вечер гости точно "не страдали", а играли.

Имеем третью потерю очков для "Полесья" в этой кампании. Эта ничья, однозначно, устраивает только "Левый Берег". "Волки" - третьи в турнирной таблице, "аисты" - 14-е.

Фото пресс-службы ФК "Полесье"

10-й тур УПЛ сезону 2024/25

Субота, 19-е жовтня

Житомир. Центральний міський стадіон "Полісся"

"Полесье": Волынец - Михайличенко, Сарапий (Бристрич 81), Чоботенко (к), Шастал (Пайшао 58) - Крушинский (Смоляков 81), Кушниренко, Таллес Коста - Назаренко, Луифер (Виалле 58), Леднев.

Запасные: Кудрик (в), Улиганец (в), Йока, Бристрич, Виалле, Пайшао, Корж, Майсурадзе, Матич, Мельниченко, Смоляков.

Главный тренер - Имад Ашур.

"Левый Берег": Механив - Шаповал, Якимов, Семенов, Соколов - Сиднев, Дедух, Спиваков (к) (Приходько 80), И. Когут - Синица (Войцеховский 80), Сухоручко.

Запасные: Сташкив (в), Фастов (в), Астахов, Войцеховский, Галас, Дударенко, Кобзарь, М. Когут, Косовский, Непейпиев, Приходько, Самар.

Главный тренер - Виталий Первак.

Предупреждения: И. Когут 6, Шаповал 54, Сарапий 70, Виалле 71.

Арбитр - Александр Каленов.