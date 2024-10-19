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"Шанс продемонстрировать себя", - главный тренер Шахтёра рассказал об ожиданиях от матча с Арсеналом

Премьер-лига
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Уже во вторник украинская команда сыграет в Лондоне

"Шанс продемонстрировать себя", - главный тренер Шахтёра рассказал об ожиданиях от матча с Арсеналом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Шахтёра" Марино Пушич поделился ожиданиями от матча Лиги Чемпионов с лондонским "Арсеналом".

Пушич рассказал, что "Шахтёр" готов к испытаниям с одной из лучших команд мира.

Это будет тяжелое путешествие для нас с логистической точки зрения. Как вы знаете, мы постоянно сталкиваемся с этим вопросом. Но сейчас это часть нашей работы, и мы готовы к этим испытаниям. "Арсенал" - одна из лучших команд мира по состоянию на сейчас, - сказал Пушич.

Главный тренер считает матч испытанием для "Шахтёра".

Мы рассматриваем это в первую очередь как невероятное испытание и шанс продемонстрировать себя. Конечно, мы приложим все усилия, чтобы продемонстрировать свой рисунок игры, - сказал главный тренер горняков.

"Шахтёр" встретится с "Арсеналом" в Лиге Чемпионов во вторник 22 октября. На данный момент украинская команда не забивала и набрала 1 балл. "Арсенал" набрал 4 очка в двух матчах.

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Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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