"Шанс продемонстрировать себя", - главный тренер Шахтёра рассказал об ожиданиях от матча с Арсеналом

Главный тренер "Шахтёра" Марино Пушич поделился ожиданиями от матча Лиги Чемпионов с лондонским "Арсеналом".

Пушич рассказал, что "Шахтёр" готов к испытаниям с одной из лучших команд мира.

Это будет тяжелое путешествие для нас с логистической точки зрения. Как вы знаете, мы постоянно сталкиваемся с этим вопросом. Но сейчас это часть нашей работы, и мы готовы к этим испытаниям. "Арсенал" - одна из лучших команд мира по состоянию на сейчас, - сказал Пушич.

Главный тренер считает матч испытанием для "Шахтёра".

Мы рассматриваем это в первую очередь как невероятное испытание и шанс продемонстрировать себя. Конечно, мы приложим все усилия, чтобы продемонстрировать свой рисунок игры, - сказал главный тренер горняков.

"Шахтёр" встретится с "Арсеналом" в Лиге Чемпионов во вторник 22 октября. На данный момент украинская команда не забивала и набрала 1 балл. "Арсенал" набрал 4 очка в двух матчах.