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Виталий Первак: Попробовали сыграть другую схему, хотели перекрыть возможности для взятия наших ворот".
Тренер Левого Берега Виталий Первак прокомментировал матч с Полесьем
Фото: ФК Лівий берег
Тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал матч с "Полесьем".
В матче против "Полесья" футболисты "Левого Берега" изменили игровую схему.
"Спокойно готовились. Попробовали сыграть другую схему. Мы хотели перекрыть возможности для взятия наших ворот, потому что так играет "Полесье" - много фланговых передач и из глубины вбегают футболисты на завершение", - сказал Первак.
Также Первак обратил внимание на ошибки команды.
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Мы перестроились и готовились в таком режиме. Нужно было перекрыть зоны. То, что были зоны за спинами защитников "Полесья" - мы знали, что они будут. Надо было этим воспользоваться. К сожалению, не смогли, - слова Первака.
Командная стратегия, по мнению тренера "Левого Берега", сработала. Подвело индивидуальное мастерство игроков.
"Мы бежали в атаку, команда бежала вперед, она ничего не боялась. Пас назад, вроде, отдавали, вперед отдавали. Дело в индивидуальном мастерстве", - сказал тренер "Левого Берега“.
"Левый Берег" вничью сыграл с "Полесьем" (0:0) в 10-м туре УПЛ. "Полесье" занимает 3 место в таблице, набрав 21 балл. "Левый Берег" - на 14-м месте с 8 очками.
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