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Рух – Карпаты: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

Львовскому дерби посвящается

Рух – Карпаты: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото: ФК Карпати / Автор невідомий

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 21 октября, 10-й тур УПЛ 2024/25 завершается львовским дерби – "Рух" будет играть с "Карпатами".

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Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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Рух (Львов) квиз от UA-Футбол Карпаты (Львов)
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
19.10.2024 в 20:51
Зинченко в Рухе или Карпатах было бы забавно
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
19.10.2024 в 20:51
Зинченко в Рухе или Карпатах было бы забавно
Ответить
0
0

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