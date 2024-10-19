Рух – Карпаты: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

В понедельник, 21 октября, 10-й тур УПЛ 2024/25 завершается львовским дерби – "Рух" будет играть с "Карпатами".

Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.