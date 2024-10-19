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Бражко: Каждую тренировку отрабатываю дальние удары

Премьер-лига

Сегодня игрок забил

Бражко: Каждую тренировку отрабатываю дальние удары

Фото: Динамо

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко оценил победу над "Оболонью" (5:1) в 10-м туре УПЛ.

- Какие впечатления после разгромной победы?

- Замечательные впечатления! Мы же работаем для того, чтобы забивать как можно больше голов, а пропускать как можно меньше. Сегодня так получилось, что мы пять забили, один пропустили. Но есть, что улучшать, будем готовиться к следующим матчам.

- Как оценишь свое физическое состояние?

- Немного тяжело, еще надо несколько дней, чтобы прийти к оптимальным кондициям, потому что я пропустил 10-12 дней, в течение которых почти ничего не делал. Будем тренироваться, набирать форму, чтобы становиться лучше.

- Ты провел сегодня полный матч. Не было сложно?

- В некоторых моментах, когда было много атак, приходилось бегать назад - вперед, было немного тяжело. Но потом словно открылось второе дыхание, и я хорошо себя чувствовал.

- Ты снова забил гол после фирменного дальнего удара. Как часто тренируешь этот удар?

- Каждую тренировку. Если у меня есть удар, то надо его использовать. Очень рад, что забил и помог команде победить с крупным счетом.

- Когда на поле вышел третий центральный защитник, команда перестроилась на другую тактическую схему. Это подготовка к игре с "Ромой"?

- Не знаю, считать ли это именно подготовкой к "Роме". Надо иногда удивлять соперника схемой игры. Когда вышел Биловар, сыграли в три центральных защитника. Надо пробовать что-то новое, интересное, почему бы нет.

- К "Роме" уже готовы?

- Теперь начнем готовиться, ведь матч только закончился.

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Источник:
Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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