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Бражко: Каждую тренировку отрабатываю дальние удары
Сегодня игрок забил
Фото: Динамо
Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко оценил победу над "Оболонью" (5:1) в 10-м туре УПЛ.
- Какие впечатления после разгромной победы?
- Замечательные впечатления! Мы же работаем для того, чтобы забивать как можно больше голов, а пропускать как можно меньше. Сегодня так получилось, что мы пять забили, один пропустили. Но есть, что улучшать, будем готовиться к следующим матчам.
- Как оценишь свое физическое состояние?
- Немного тяжело, еще надо несколько дней, чтобы прийти к оптимальным кондициям, потому что я пропустил 10-12 дней, в течение которых почти ничего не делал. Будем тренироваться, набирать форму, чтобы становиться лучше.
- Ты провел сегодня полный матч. Не было сложно?
- В некоторых моментах, когда было много атак, приходилось бегать назад - вперед, было немного тяжело. Но потом словно открылось второе дыхание, и я хорошо себя чувствовал.
- Ты снова забил гол после фирменного дальнего удара. Как часто тренируешь этот удар?
- Каждую тренировку. Если у меня есть удар, то надо его использовать. Очень рад, что забил и помог команде победить с крупным счетом.
- Когда на поле вышел третий центральный защитник, команда перестроилась на другую тактическую схему. Это подготовка к игре с "Ромой"?
- Не знаю, считать ли это именно подготовкой к "Роме". Надо иногда удивлять соперника схемой игры. Когда вышел Биловар, сыграли в три центральных защитника. Надо пробовать что-то новое, интересное, почему бы нет.
- К "Роме" уже готовы?
- Теперь начнем готовиться, ведь матч только закончился.
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