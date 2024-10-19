Михавко: Забиваю уже в четвертом матче - два мяча в ворота соперника, и два - в свои

Защитник "Динамо" Тарас Михавко поделился эмоциями от победного поединка против "Оболони" (5:1) в рамках 10-го тура УПЛ.

- Конечно, приятно побеждать, мы этому очень рады. Можно сказать, было столичное дерби, мы настраивались на него максимально. Конечно, обидно, что забил в свои ворота, но ничего страшного, в будущем буду стараться забивать в чужие.

- Одноклубники подбодрили и поддержали вас?

- Да, все нормально. Сказали, что об этом моменте нужно забыть, так бывает. Если считать матч сборной, получается, что забиваю уже в четвертом матче - два мяча в ворота соперника, и два - в свои. Как-то так.

- Вы особо настраивались на сегодняшнее "дерби"?

- Нет, мы на каждый матч настраиваемся максимально и в каждом поединке хотим побеждать. Готовимся к каждому сопернику одинаково.

- Несмотря на то, что "Оболонь" находится внизу турнирной таблицы, команда старалась с первых минут не закрываться у своих ворот, ожидали ли от соперника таких действий?

- Да, мы смотрели их матчи и видели, что они играют в хороший футбол. Поэтому ждали, что они будут играть не так закрыто, как все думали. Они также пробовали атаковать, поэтому игра была интересной. Мы реализовали свои моменты, и могли забить даже больше.

- В какой момент почувствовали спокойствие и уверенность в победе?

- Думаю, во втором тайме. Минуты после 60 мы знали, что победим, но хотели забивать еще больше. Это наше постоянное желание.

- Часто команды играли без середины поля, на ваш взгляд, игра получилась зрелищной?

- Да, конечно, игра получилась интересной. И хозяева хотели создать нам какие-то проблемы, и мы, как я уже сказал, старались забить как можно больше. Забили много мячей, думаю, болельщики остались довольны.

- Еще несколько дней назад вы были в расположении молодежной сборной, а теперь - в "Динамо". Трудно ли перестраиваться на клубные дела?

- Конечно, трудно, ведь в сборной одни требования, а в клубе - совсем другие. Но больше сил забирают переезды, а не игры, в общем, адаптироваться не так уж и трудно и все равно нужно определенное время. Мы только вчера провели единственную тренировку всей группой - вчера. Но в целом все хорошо.

- Следующая неделя у "Динамо" очень важная и насыщенная, ведь вас ждут матчи с "Ромой" в Лиге Европы и "Шахтером" в чемпионате Украины. Уже думали об этих поединках?

- Нет, все внимание было сконцентрировано на матче с "Оболонью". Сегодня сыграли, а уже с завтрашнего дня будем думать о "Роме" и настраиваться на следующие матчи.

- Уже видели какие-то матчи "Ромы"?

- Конечно. Смотрел раньше первые матчи Довбика, когда он только перешел к ним, а в последнее время - нет. Завтра будем просматривать.