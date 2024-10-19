Волки отстают от первого места уже на 4 балла. Полесье – Левый Берег 0:0. Обзор матча

Подопечные Ашура на своем поле не смогли одолеть дебютанта лиги. Потеря Алексея Гуцуляка однозначно уменьшила атакующий потенциал хозяев. Житомирский клуб впервые осенью не пропустил (если не считать спарринг с "Вересом"). "Аисты" не могут забить в пяти встречах подряд.

"Волки" замыкают топ-3 (21 пункт). 25 октября коллектив будет принимать "Колос". Киевская команда остается на 14-й позиции (8 очков). В следующее воскресенье подопечные Первака дома будут играть против "Зари".

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Смотрите обзор матча 10-го тура УПЛ

Житомир. Центральный стадион