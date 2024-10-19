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Волки отстают от первого места уже на 4 балла. Полесье – Левый Берег 0:0. Обзор матча

Премьер-лига

Стая третий раз расписывает ничью в этом сезоне

Волки отстают от первого места уже на 4 балла. Полесье – Левый Берег 0:0. Обзор матча

Фото пресслужби ФК "Полісся"

Новина українською

Подопечные Ашура на своем поле не смогли одолеть дебютанта лиги. Потеря Алексея Гуцуляка однозначно уменьшила атакующий потенциал хозяев. Житомирский клуб впервые осенью не пропустил (если не считать спарринг с "Вересом"). "Аисты" не могут забить в пяти встречах подряд.

"Волки" замыкают топ-3 (21 пункт). 25 октября коллектив будет принимать "Колос". Киевская команда остается на 14-й позиции (8 очков). В следующее воскресенье подопечные Первака дома будут играть против "Зари".

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Смотрите обзор матча 10-го тура УПЛ

Житомир. Центральный стадион

Полесье – Левый Берег 0:0

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Полесье (Житомир) Левый берег (Киев)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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