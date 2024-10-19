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Волки отстают от первого места уже на 4 балла. Полесье – Левый Берег 0:0. Обзор матча
Стая третий раз расписывает ничью в этом сезоне
Фото пресслужби ФК "Полісся"
Подопечные Ашура на своем поле не смогли одолеть дебютанта лиги. Потеря Алексея Гуцуляка однозначно уменьшила атакующий потенциал хозяев. Житомирский клуб впервые осенью не пропустил (если не считать спарринг с "Вересом"). "Аисты" не могут забить в пяти встречах подряд.
"Волки" замыкают топ-3 (21 пункт). 25 октября коллектив будет принимать "Колос". Киевская команда остается на 14-й позиции (8 очков). В следующее воскресенье подопечные Первака дома будут играть против "Зари".
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Житомир. Центральный стадион
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