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Карась: Шищенко внедрил больше внимания к тактическим схемам и индивидуальному развитию каждого игрока
И это лишь первый пункт из списка изменений
Фото: Оболонь
Защитник "Оболони" Даниил Карась рассказал об изменениях в команде после назначения нового главного тренерского штаба во главе с Сергеем Шищенко.
- Выдели главные и важные аспекты по твоему мнению, которые изменились с приходом нового главного тренера.
- С появлением нового главного тренера мы заметили несколько важных аспектов, которые существенно повлияли на нашу игру. Во-первых, изменился стиль тренировок: новый тренер внедрил больше внимания к тактическим схемам и индивидуальному развитию каждого игрока. Во-вторых, появилась новая система взаимодействия на поле, что позволяет нам больше взаимодействовать друг с другом. Это способствует лучшему пониманию на футбольном поле и повышает нашу коллективную эффективность. Кроме того, тренер акцентирует внимание на физической подготовке, что помогает нам быть в лучшей форме в течение всего сезона. Наконец, новый подход к психологической поддержке игроков. Это помогает нам оставаться сосредоточенными и уверенными в себе, особенно в критические моменты игры. Эти изменения уже начинают приносить результаты, и мы надеемся на дальнейший прогресс.
- Насколько важно по твоему мнению появление в команде тренера по физподготовке? Что это дает?
- Прежде всего у нас стало больше работы как в тренажерном зале, так и на футбольном поле. Потому что сейчас мы играем в более интенсивный футбол, который требует много сил и энергии. По моему мнению появление квалифицированного специалиста по физической подготовке улучшит наши индивидуальные показатели. Тренер учит нас правильно распределять нагрузки, что помогает избегать перенапряжений и травм. Также в результате этого всего повышается общий уровень команды. Когда все игроки физически готовы, мы можем эффективнее выполнять тактические задачи и быть конкурентоспособными против любого соперника.
- Как можешь оценить сейчас свою актуальную физическую форму? Не влияют ли неудачи на морально-психологическое состояние?
- Однозначно есть куда расти и хочется еще больше совершенствоваться. В какой-то степени неудачи сбивают с ног, но сейчас мы стараемся как можно быстрее забыть негативный результат и двигаться дальше. Я уверен, что у нас все получится и с приходом нового тренерского штаба у клуба будет много побед и яркой игры.
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