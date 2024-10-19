  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карась: Шищенко внедрил больше внимания к тактическим схемам и индивидуальному развитию каждого игрока
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карась: Шищенко внедрил больше внимания к тактическим схемам и индивидуальному развитию каждого игрока

Премьер-лига

И это лишь первый пункт из списка изменений

Карась: Шищенко внедрил больше внимания к тактическим схемам и индивидуальному развитию каждого игрока

Фото: Оболонь

Новина українською

Защитник "Оболони" Даниил Карась рассказал об изменениях в команде после назначения нового главного тренерского штаба во главе с Сергеем Шищенко.

- Выдели главные и важные аспекты по твоему мнению, которые изменились с приходом нового главного тренера.

- С появлением нового главного тренера мы заметили несколько важных аспектов, которые существенно повлияли на нашу игру. Во-первых, изменился стиль тренировок: новый тренер внедрил больше внимания к тактическим схемам и индивидуальному развитию каждого игрока. Во-вторых, появилась новая система взаимодействия на поле, что позволяет нам больше взаимодействовать друг с другом. Это способствует лучшему пониманию на футбольном поле и повышает нашу коллективную эффективность. Кроме того, тренер акцентирует внимание на физической подготовке, что помогает нам быть в лучшей форме в течение всего сезона. Наконец, новый подход к психологической поддержке игроков. Это помогает нам оставаться сосредоточенными и уверенными в себе, особенно в критические моменты игры. Эти изменения уже начинают приносить результаты, и мы надеемся на дальнейший прогресс.

- Насколько важно по твоему мнению появление в команде тренера по физподготовке? Что это дает?

- Прежде всего у нас стало больше работы как в тренажерном зале, так и на футбольном поле. Потому что сейчас мы играем в более интенсивный футбол, который требует много сил и энергии. По моему мнению появление квалифицированного специалиста по физической подготовке улучшит наши индивидуальные показатели. Тренер учит нас правильно распределять нагрузки, что помогает избегать перенапряжений и травм. Также в результате этого всего повышается общий уровень команды. Когда все игроки физически готовы, мы можем эффективнее выполнять тактические задачи и быть конкурентоспособными против любого соперника.

- Как можешь оценить сейчас свою актуальную физическую форму? Не влияют ли неудачи на морально-психологическое состояние?

- Однозначно есть куда расти и хочется еще больше совершенствоваться. В какой-то степени неудачи сбивают с ног, но сейчас мы стараемся как можно быстрее забыть негативный результат и двигаться дальше. Я уверен, что у нас все получится и с приходом нового тренерского штаба у клуба будет много побед и яркой игры.

По теме
yellow-arrow
Ротань: Довольны тем, что тренеры сборной вызывают наших игроков. Если они будут работать, то одним футболистом это не ограничится
yellow-arrow
Шищенко - после разгрома от Динамо: Мы хотели сыграть смелее
yellow-arrow
Волки отстают от первого места уже на 4 балла. Полесье – Левый Берег 0:0. Обзор матча
Оболонь (Киев) Даниил Карась
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Оболонь
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости