Шищенко - после разгрома от Динамо: Мы хотели сыграть смелее

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал разгромное поражение от "Динамо" (1:5) в 10-м туре УПЛ.

"Прежде всего, хочу извиниться перед президентом клуба и перед болельщиками нашей команды за этот результат. Что касается игры, то мы хотели сыграть смелее. Мы могли бы сыграть в низком блоке, отойти назад, но я хочу, чтобы наши футболисты играли смело, были на мяче. Вы видели, что когда мы проводили позиционные атаки, мы допустили ошибки, которые "Динамо" использовало. С нашей стороны были правильные решения, но качество их реализации были не на высоте, и это привело к голам", - сказал тренер.