  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шищенко - после разгрома от Динамо: Мы хотели сыграть смелее
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шищенко - после разгрома от Динамо: Мы хотели сыграть смелее

Премьер-лига

Нарвались на серьезного оппонента

Шищенко - после разгрома от Динамо: Мы хотели сыграть смелее

Фото: Оболонь

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал разгромное поражение от "Динамо" (1:5) в 10-м туре УПЛ.

"Прежде всего, хочу извиниться перед президентом клуба и перед болельщиками нашей команды за этот результат. Что касается игры, то мы хотели сыграть смелее. Мы могли бы сыграть в низком блоке, отойти назад, но я хочу, чтобы наши футболисты играли смело, были на мяче. Вы видели, что когда мы проводили позиционные атаки, мы допустили ошибки, которые "Динамо" использовало. С нашей стороны были правильные решения, но качество их реализации были не на высоте, и это привело к голам", - сказал тренер.

Интересно, что на послематчевой пресс-конференции журналисты не задали Шищенко ни одного вопроса.

По теме
yellow-arrow
Ротань: Довольны тем, что тренеры сборной вызывают наших игроков. Если они будут работать, то одним футболистом это не ограничится
yellow-arrow
Карась: Шищенко внедрил больше внимания к тактическим схемам и индивидуальному развитию каждого игрока
yellow-arrow
Волки отстают от первого места уже на 4 балла. Полесье – Левый Берег 0:0. Обзор матча
Сергей Шищенко Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Оболонь
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости