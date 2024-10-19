Ротань: Довольны тем, что тренеры сборной вызывают наших игроков. Если они будут работать, то одним футболистом это не ограничится

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал победу над "Ворсклой" (1:0) в 10-м туре УПЛ.

“После той ничьей, когда потеряли победу на последней минуте (1:1 с "Рухом" – прим.), сегодня ребятам хотелось доказать, что это случайность, что мы на правильном пути. Если брать игру, настрой и жажду победы, то сегодня мы эту победу заслужили и отдали все силы. Очень хорошо выглядели физически, но интенсивность всегда тренируется на тренировке. Если работаем с мячом – чтобы мяч быстрее ходил, чтобы было много перемещений, ротаций, вбеганий. Мы потихоньку добавляем, но есть еще над чем работать”.

“Сегодня мы не хотели задействовать Кирилла Ковальца, потому что у него проблемы со здоровьем. Он во 2-м тайме вышел на уколах, но работал через "не могу". Достаточно неплохо выглядели, что Козак, что Мишнев. Ребята работают на тренировке и также заслуживают времени. Я считаю, что вся команда сыграла ровно.

Мы очень довольны, что тренеры национальной сборной видят и вызывают наших игроков. Если они так же будут действовать, работать на тренировках, у нас одним футболистом это не ограничится.

Очень доволен Иваном. После национальной сборной, где он отдал все силы, где-то могло быть опустошение. Но сегодня он был настоящим профессионалом. Важно сейчас понимать, что да, первый вызов, эмоциональный матч, но постоянно нужно доказывать, что он игрок национальной сборной. Это уже марка, ее нужно держать”, – сказал Ротань.