  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ротань: Довольны тем, что тренеры сборной вызывают наших игроков. Если они будут работать, то одним футболистом это не ограничится
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ротань: Довольны тем, что тренеры сборной вызывают наших игроков. Если они будут работать, то одним футболистом это не ограничится

Премьер-лига

Наставник пообщался с журналистами после поединка

Ротань: Довольны тем, что тренеры сборной вызывают наших игроков. Если они будут работать, то одним футболистом это не ограничится

fco.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал победу над "Ворсклой" (1:0) в 10-м туре УПЛ.

“После той ничьей, когда потеряли победу на последней минуте (1:1 с "Рухом" – прим.), сегодня ребятам хотелось доказать, что это случайность, что мы на правильном пути. Если брать игру, настрой и жажду победы, то сегодня мы эту победу заслужили и отдали все силы. Очень хорошо выглядели физически, но интенсивность всегда тренируется на тренировке. Если работаем с мячом – чтобы мяч быстрее ходил, чтобы было много перемещений, ротаций, вбеганий. Мы потихоньку добавляем, но есть еще над чем работать”.

Читайте такжеРотань – после вопроса журналиста о Ротань-стайл: Не ведусь на провокации, ведь вы задаете очень острый вопрос

“Сегодня мы не хотели задействовать Кирилла Ковальца, потому что у него проблемы со здоровьем. Он во 2-м тайме вышел на уколах, но работал через "не могу". Достаточно неплохо выглядели, что Козак, что Мишнев. Ребята работают на тренировке и также заслуживают времени. Я считаю, что вся команда сыграла ровно.

Мы очень довольны, что тренеры национальной сборной видят и вызывают наших игроков. Если они так же будут действовать, работать на тренировках, у нас одним футболистом это не ограничится.

Очень доволен Иваном. После национальной сборной, где он отдал все силы, где-то могло быть опустошение. Но сегодня он был настоящим профессионалом. Важно сейчас понимать, что да, первый вызов, эмоциональный матч, но постоянно нужно доказывать, что он игрок национальной сборной. Это уже марка, ее нужно держать”, – сказал Ротань.

"Горожане" занимают второе место (23 балла).

По теме
yellow-arrow
Шищенко - после разгрома от Динамо: Мы хотели сыграть смелее
yellow-arrow
Карась: Шищенко внедрил больше внимания к тактическим схемам и индивидуальному развитию каждого игрока
yellow-arrow
Волки отстают от первого места уже на 4 балла. Полесье – Левый Берег 0:0. Обзор матча
Руслан Ротань ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости