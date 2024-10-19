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Ашур: Неприемлемая игра. Все могло завершиться еще хуже. Ввязались в игру, которую предложил соперник
Наставник волков выразил недовольство содержанием встречи
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Полесья" Имад Ашур раскритиковал игру своей команды в матче против "Левого Берега".
“Совершенно неприемлемая игра. Даже в том случае, если бы мы забили, то настроение было таким же. Единственный сюрприз – это мы. Сюрприз в том, что вещи, которые мы постоянно делали и о которых мы постоянно говорим, мы просто о них забываем. И за это приходит наказание, и все могло завершиться еще хуже с точки зрения счета”.
“В некоторых моментах были далеки даже от требуемого минимума. Ввязались в такую игру, которую предложил соперник, и сами виноваты. Да, у нас немало сборников, но это не оправдание. Надо быть готовым к этому. У нас достаточно игроков, и они должны выходить и показывать себя. К сожалению, Гуцуляк не играл из-за серьезной травмы, но было много факторов, которые повлияли”, – сказал Ашур.
"Полесье" после ничьей продолжает находиться на третьей строчке (21 балл).
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