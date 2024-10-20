Первак: Наша цель была перекрыть возможности для взятия ворот. Команда бежала вперед, ничего не боялась

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал ничью против "Полесья" (0:0).

"Мы играем в свой футбол, в команде квалифицированные футболисты, мы знаем их возможности. А то, что мы завоевали только одно очко в Житомире, против одного из лидеров чемпионата – это в копилку плюс. Это важные психологические моменты, которые команда должна только через свою работу получать.

Мы спокойно готовились к этому матчу. Попробовали сыграть по несколько иной схеме. Наша цель была перекрыть возможности для взятия наших ворот, ведь "Полесье" любит играть через фланговые передачи, из глубины вбегать в завершение – мы перестроились и играли в свою игру. Надо было перекрыть все возможное и невозможное у наших ворот”.