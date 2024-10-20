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Первак: Наша цель была перекрыть возможности для взятия ворот. Команда бежала вперед, ничего не боялась

Премьер-лига
Обновлено

Аисты достойно сыграли на выезде против волков

Первак: Наша цель была перекрыть возможности для взятия ворот. Команда бежала вперед, ничего не боялась

Фото - Лівий Берег

Новина українською

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал ничью против "Полесья" (0:0).

"Мы играем в свой футбол, в команде квалифицированные футболисты, мы знаем их возможности. А то, что мы завоевали только одно очко в Житомире, против одного из лидеров чемпионата – это в копилку плюс. Это важные психологические моменты, которые команда должна только через свою работу получать.

Мы спокойно готовились к этому матчу. Попробовали сыграть по несколько иной схеме. Наша цель была перекрыть возможности для взятия наших ворот, ведь "Полесье" любит играть через фланговые передачи, из глубины вбегать в завершение – мы перестроились и играли в свою игру. Надо было перекрыть все возможное и невозможное у наших ворот”.

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“То, что будут зоны за спиной защитников “Полесья” – это мы знали и нужно этим воспользоваться. Нас подводило индивидуальное мастерство, ведь было немало случаев забивать, у нас много получалось впереди. Команда бежала вперед, она ничего не боялась, мало играли через передачу назад, больше отдавали вперед. Довольны отношением к игре”, – заявил специалист.

"Левый Берег" набрал 8 очков.

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Виталий Первак Левый берег (Киев)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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