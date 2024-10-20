Ашур – о ничье: Момент стагнации. Надо понять, почему мы позволили себе недооценку

Имад Ашур рассказал, почему команда не смогла обыграть "Левый Берег".

“Очевидно, что ожидания были больше. Есть определенные законы, правила игры, требования, они касаются пространства, которое соперник закрывает и того, что он нам предоставляет. Эти вещи мы должны понимать и принимать как то, что перекрывает наши желания так, как мы хотим, принимать решения, не оценив ситуации. В эти моменты мы будем страдать, потому что низкий, компактный блок мы не сможем раскрывать, если не будем искать освобождающееся пространство.

Если мы будем исходить из мысли, что будто эти вещи неплохо делали, улучшили и теперь это станет данью и будет работать дальше – будет реальность, из которой мы будем исходить с таким настроением. Речь идет не о результате, потому что мы могли забить и выиграть, да и "Левый Берег" мог выиграть. Неприятный сюрприз, но он не является чем-то неожиданным, потому что возвращаемся к вопросу процесса построения”.