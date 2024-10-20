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Ашур – о ничье: Момент стагнации. Надо понять, почему мы позволили себе недооценку
Наставник Полесья – о причинах потери очков
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Имад Ашур рассказал, почему команда не смогла обыграть "Левый Берег".
“Очевидно, что ожидания были больше. Есть определенные законы, правила игры, требования, они касаются пространства, которое соперник закрывает и того, что он нам предоставляет. Эти вещи мы должны понимать и принимать как то, что перекрывает наши желания так, как мы хотим, принимать решения, не оценив ситуации. В эти моменты мы будем страдать, потому что низкий, компактный блок мы не сможем раскрывать, если не будем искать освобождающееся пространство.
Если мы будем исходить из мысли, что будто эти вещи неплохо делали, улучшили и теперь это станет данью и будет работать дальше – будет реальность, из которой мы будем исходить с таким настроением. Речь идет не о результате, потому что мы могли забить и выиграть, да и "Левый Берег" мог выиграть. Неприятный сюрприз, но он не является чем-то неожиданным, потому что возвращаемся к вопросу процесса построения”.
“У нас остро стоял вопрос выбора состава. Понимали, что на этот матч будет применена ротация, но это возможность проявить себя с лучшей стороны для тех, кто получает меньше игровой практики. Кажется, что в нашем лексиконе уже есть какое-то понятие "класса", но это очень опасно. Я публично предупреждал, что мы не можем быть тщеславными.
Игра может не идти. Вы помните матч с ЛНЗ, когда мы тоже не выиграли. Но мы понимали, что со своей стороны, особенно во втором тайме, отдали все, что могли. Сегодня же – это момент стагнации, но это нормально для любого формируемого коллектива. Сейчас нужно понять, почему мы позволили себе недооценку, недоигрывание или были преданы своему желанию. Надеюсь, что после процесса стагнации снова пойдет желаемое движение вперед”, – сообщил тренер.
В ближайшую пятницу "стая" будет принимать "Колос".
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