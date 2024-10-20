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ЛНЗ – Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Команда Кобина все еще в поиске первой победы

ЛНЗ – Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Олександр Приходько

Новина українською

Подопечные Василия Кобина все еще не знают вкус побед в матчах УПЛ в этом сезоне. Кажется, что противостояние с ЛНЗ может интриговать и здесь можно зацепиться за результат, но нужно прыгнуть выше головы, ведь они и близко не являются фаворитами.

Смелый футбол от черкасского клуба был справедливо наказан "Шахтером" две недели назад, но сегодня можно не стесняться рисковать, это должно принести свой результат.

Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени в воскресенье, 20 октября.

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Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

20 октября. 13:00. Черкассы. "Центральный стадион"

Главный судья: Назарий Дьордь (Ужгород)

Трансляция: УПЛ ТВ

Для просмотра необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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