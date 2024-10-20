Черноморец - Верес: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Украинской премьер лиги

Сегодня "Черноморец" и "Верес" будут пытаться получить 3 балла. Перед перерывом на матчи сборных "Черноморец" одержал свою третью победу в этом сезоне. Между тем подопечные Олега Шандрука перед перерывом на матчи сборных оформляли результативный камбэк в игре с "Зарей", 2:1.

Сейчас команды занимают 9-е место ("Черноморец") и 12-е ("Верес").

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Игра "Черноморец" - "Верес" начнется в 18:00. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформах, кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн-трансляция в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 10-й тур. 20.10.2024 Одесса, "Черноморец" 18:00

"Черноморец" - "Верес"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>>