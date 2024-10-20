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Роман Дидык: Это первое дерби между Рухом и Карпатами, поэтому следует подготовиться к этому матчу на все 100%

Премьер-лига

Поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ против Карпат

Роман Дидык: Это первое дерби между Рухом и Карпатами, поэтому следует подготовиться к этому матчу на все 100%

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Роман Дидык рассказал о том, как происходит подготовка команды к игре с "Карпатами".

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"Во время паузы на матчи сборных команда поработала над позиционной атакой и выходом из обороны. В последних матчах у нас не все удавалось в этих игровых аспектах, поэтому на тренировках основные акценты были именно на этом.

"Карпаты" имеют в своем составе качественных футболистов, которые хорошо играют на мяче. Но нам прежде всего нужно обращать внимание на свою игру. Главное - не отходить от своих игровых принципов. Это первое дерби между "Рухом" и "Карпатами", поэтому следует подготовиться к этому матчу на все 100%.

Для нас очень важна поддержка наших болельщиков. На домашних матчах мы чувствуем поддержку "12 игрока". Поэтому хочу пригласить всех фанатов "Руха" прийти в понедельник на стадион и поддержать команду", — сказал Роман.

Напомним, игра "Рух" - "Карпаты" состоится завтра в 18:00. Сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча.

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Рух (Львов) Роман Дидык Карпаты (Львов)
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Источник:
fcruhlviv
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Sandra777 (Львів)
20.10.2024 в 12:02
Шо там готуватися 0-3 і назад Винникі до лісу
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Комментарии 1
Sandra777 (Львів)
20.10.2024 в 12:02
Шо там готуватися 0-3 і назад Винникі до лісу
Ответить
0
0

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