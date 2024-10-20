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Роман Дидык: Это первое дерби между Рухом и Карпатами, поэтому следует подготовиться к этому матчу на все 100%
Поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ против Карпат
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Роман Дидык рассказал о том, как происходит подготовка команды к игре с "Карпатами".
"Во время паузы на матчи сборных команда поработала над позиционной атакой и выходом из обороны. В последних матчах у нас не все удавалось в этих игровых аспектах, поэтому на тренировках основные акценты были именно на этом.
"Карпаты" имеют в своем составе качественных футболистов, которые хорошо играют на мяче. Но нам прежде всего нужно обращать внимание на свою игру. Главное - не отходить от своих игровых принципов. Это первое дерби между "Рухом" и "Карпатами", поэтому следует подготовиться к этому матчу на все 100%.
Для нас очень важна поддержка наших болельщиков. На домашних матчах мы чувствуем поддержку "12 игрока". Поэтому хочу пригласить всех фанатов "Руха" прийти в понедельник на стадион и поддержать команду", — сказал Роман.
Напомним, игра "Рух" - "Карпаты" состоится завтра в 18:00. Сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча.
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