Роман Дидык: Это первое дерби между Рухом и Карпатами, поэтому следует подготовиться к этому матчу на все 100%

Защитник "Руха" Роман Дидык рассказал о том, как происходит подготовка команды к игре с "Карпатами".

"Во время паузы на матчи сборных команда поработала над позиционной атакой и выходом из обороны. В последних матчах у нас не все удавалось в этих игровых аспектах, поэтому на тренировках основные акценты были именно на этом.

"Карпаты" имеют в своем составе качественных футболистов, которые хорошо играют на мяче. Но нам прежде всего нужно обращать внимание на свою игру. Главное - не отходить от своих игровых принципов. Это первое дерби между "Рухом" и "Карпатами", поэтому следует подготовиться к этому матчу на все 100%.

Для нас очень важна поддержка наших болельщиков. На домашних матчах мы чувствуем поддержку "12 игрока". Поэтому хочу пригласить всех фанатов "Руха" прийти в понедельник на стадион и поддержать команду", — сказал Роман.