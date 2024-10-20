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ЛНЗ – Ингулец: стартовые составы на матч

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ЛНЗ – Ингулец: стартовые составы на матч

Фото: ФК ЛНЗ

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В поединке 10 тура УПЛ "ЛНЗ" в Черкассах сыграет с "Ингульцем". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот матч.

  • ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Дайко, Муравский, Топалов – Ноникашвили, Яшари, Тилль – Халайда, Момо.
  • Запасные: Пеньков, Самойленко, Норенков, Пасич, Ангелов, Бойко, Олийнык, Бар, Авагимян, Наумец, Молло.
  • Ингулец: Паламарчук – Дубилей, Виливальд, Малыш, Мельничук – Лосенко, Волохатый, Пятов – Резепов, Ситало, Белоцерковец.
  • Запасные: Жилкин, Шершень, Кисленко, Козыренко, Пушкарев, Лисняк, Мисик, Сидоренко, Могильный, Сад, Петько, А. Козак.

Перед встречей ЛНЗ занимает седьмое место в турнирной таблице. "Ингулец" находится на последней, 16 строке УПЛ.

Начало матча запланировано на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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