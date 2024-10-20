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Вернидуб против бывшей команды. Зоря – Кривбасс: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Встреча коллективов из середины турнирной таблицы
Фото: ФК Кривбас
В матче 10 тура УПЛ сойдутся бывшая команда Юрия Вернидуба "Заря" и нынешняя – "Кривбасс". Пока они практически соседи в турнирной таблице. Каждое очко может сильно изменить ситуацию.
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"Заря" находится на шестом месте УПЛ, "Кривбасс" идет на восьмом. Между командами разрыв всего в один зачетный пункт.
В прошлом туре оба коллектива проиграли. А также отметим, что "Заря" еще ни разу из четырех попыток не победила "Кривбасс". В то же время криворожцы дважды праздновали победы над луганчанами.
Украинская Премьер-лига, 10 тур
20 октября, 18:00. "Стадион имени Валерия Лобановского" (Киев)
Прямая трансляция: УПЛ ТВ
Для просмотра необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
Видеотрансляция матча доступна по ссылке>>>
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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