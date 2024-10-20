Вернидуб против бывшей команды. Зоря – Кривбасс: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В матче 10 тура УПЛ сойдутся бывшая команда Юрия Вернидуба "Заря" и нынешняя – "Кривбасс". Пока они практически соседи в турнирной таблице. Каждое очко может сильно изменить ситуацию.

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"Заря" находится на шестом месте УПЛ, "Кривбасс" идет на восьмом. Между командами разрыв всего в один зачетный пункт.

В прошлом туре оба коллектива проиграли. А также отметим, что "Заря" еще ни разу из четырех попыток не победила "Кривбасс". В то же время криворожцы дважды праздновали победы над луганчанами.

Украинская Премьер-лига, 10 тур

20 октября, 18:00. "Стадион имени Валерия Лобановского" (Киев)

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