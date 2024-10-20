Черкассы, Путря, два гола. 10 тур УПЛ. ЛНЗ - Ингулец 2:0

После паузы на матчи сборных родная УПЛ вернулась и в матче 10-го тура ЛНЗ на своей арене, на которой черкащане наконец-то перестелили газон, принимал "Ингулец".

ЛНЗ после мощного старта сезона попал в неприятную серию и не побеждал к этому моменту уже пять матчей подряд, проиграв, при этом, в прошлом туре "Шахтеру" 1:5.

Серия "Ингульца" без побед тянется с самого начала чемпионата. Другими словами, обе им командам было что доказывать.

Интересно, что Карраско решил сегодня сыграть с тремя центрбеками и двумя форвардами. Также вернулись в стартовый состав восстановившиеся после травм Дайко и Тилль. Пару форвардов составили Халайла и Момо.

У "Ингульца" по сравнению с прошлым матчем с "Карпатами" произошло 3 изменения в стартовом составе. Вышли Шершень в центре обороны, Лосенко в центр полузащиты и Резепов на фланг. Единственным форвардом был назначен опытнейший Ситало.

Несмотря на общий фаворитизм ЛНЗ, первый тайм выдался довольно интригующим. Команда Карраско сразу же захватило игровую инициативу, правда вот с игры у хозяев долго время что-то опасное создать не получалось.

Тем не менее, на 15-й минуте на помощь хозяевам пришел Дубилей, который после прострела Муравского с фланга высоко поднял руку, в который и прилетел мяч. Пенальти принялся пробивать Ноникашвили, во т только пробил не лучшим образом и Паламарчук этот удар потянул.

Впрочем, канву игры этот эпизод не изменил. ЛНЗ продолжал вести игру и все-таки вымучил свой голевой момент – на 34-й минуте после прострела с фланга от Муравского Яшари пробивал, но Паламарчук этот удар потянул. Путря первый подсуетился на добивании, избежал офсайда (Белоцерковец) задержался на фланге и затолкал круглого в сетку.

А уже в самой концовке точно такой же пенальти был поставлен в ворота хозяев - после удара Резепова мяч попал в руку Муравскому. И с таким же результатом – Мельничук пробил не лучшим образом и Кучеренко его удар потянул.

Два нереализованных пенальти за тайм… Было ли у нас такое в УПЛ?

После перерыва, что интересно, ход игры фактически не изменился. Хозяева снова больше играли с мячом, и на 60-й минуте забили свой второй гол. И снова отличился Путря. Илье, конечно, немного повезло, с рикошетом в эпизоде, но тем не менее. Крайний хозяев оказался первым на отскоке и метров с 15-ти с рикошетом и ударом от земли закрепил преимущество своей команды.

2:0, и оставшееся время матча превратилось больше в формальность. В самой концовке петровцы пытались организовать что-то типа навала, но это было больше для очистки совести.

Уверенная победа команды Карраско добавит настроения и уверенности в себе.

Ну а "Ингулец"… Пока что никаких позитивных нюансов у команды не видно.

10-й тур УПЛ, сезон 2024/25

20 октября, Черкассы, стадион "Черкассы Арена"

Судья: Назарий Дьордь

ЛНЗ (Черкассы) – "Ингулец" (Петрово) 2:0

Гол: Путря (35, 60)

Незабитые пенальти: Ноникашвили (15, вратарь), Мельничук (45, вратарь)

Предупреждения: Дайко, Муравский, Момо - Волохатый, Резепов, Сад

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайку, Муравский, Топалов (Пасич, 81), Ноникашвили, Тилль (Олейник, 90+1), Яшари (Авагимян, 81), Момо, Халайла (Бойко, 77)

"Ингулец": Паламарчук, Виливальд, Малыш, Дубилей, Мельничук, Волохатый, Пятов (Козыренко, 79), Лосенко (Сад, 69), Резепов (Пушкарев, 69), Ситало (Кисленко, 69), Белоцерковец (Могильный, 88)