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Известно, кто из черкасского лагеря будет противостоять Ингульцу

Премьер-лига
Обновлено

ЛНЗ почти в полном составе

Известно, кто из черкасского лагеря будет противостоять Ингульцу

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"ЛНЗ" готовится почти в полном составе к матчу 10-го тура УПЛ. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По имеющейся информации, в матче против "Ингульца", который состоится сегодня в 13:00, игроки "ЛНЗ" выйдут почти в полном составе. К тренировкам в общей группе приступили защитники Айди Дайко и Александр Каплиенко, а также полузащитники Эйнел Соареш и Оливье Тилль.

Отмечается, что в сегодняшней игре будет отсутствовать Марк Ассинор; он восстанавливается после операции на мениске и коленном суставе.

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Напомним, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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