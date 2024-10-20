Известно, кто из черкасского лагеря будет противостоять Ингульцу

"ЛНЗ" готовится почти в полном составе к матчу 10-го тура УПЛ. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По имеющейся информации, в матче против "Ингульца", который состоится сегодня в 13:00, игроки "ЛНЗ" выйдут почти в полном составе. К тренировкам в общей группе приступили защитники Айди Дайко и Александр Каплиенко, а также полузащитники Эйнел Соареш и Оливье Тилль.

Отмечается, что в сегодняшней игре будет отсутствовать Марк Ассинор; он восстанавливается после операции на мениске и коленном суставе.

Напомним, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча.