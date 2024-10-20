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Задерака - об игре с Зарей: Это очень крепкая команда, которая быстро вылетает из обороны в атаку

Премьер-лига

Поделился ожиданиями от выездного матча

Задерака - об игре с Зарей: Это очень крепкая команда, которая быстро вылетает из обороны в атаку

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака поделился мыслями относительно игры против "Зари".

Максим, насколько матч с "Зарей" принципиальный для нашей команды? Ведь некоторые игроки "Кривбасса" защищали цвета луганчан, а Юрий Вернидуб возглавлял эту команду долгое время.

По-своему, конечно, принципиальный. Во-первых, очень интересно играть против экс-команды и всегда хочется побеждать в таких матчах. Поэтому я уверен, что это будет очень интересное противостояние как для нашего тренерского штаба, так и для ребят. Мы ждем этого матча.

"Заря" - наш сосед в турнирной таблице. Какие бы сильные стороны этого соперника ты отметил?

Это очень крепкая команда, которая быстро вылетает из обороны в атаку. Очень много скоростных игроков, очень сильные фланги. Поэтому будет очень тяжело с этой командой.

Джихад Бизимана отличился победным голом за сборную Руанды. Уже поздравили Джихада с голом, видели, как это произошло?

Да, видели, как он забил. Мы его поздравим, когда он вернется к нам. Мы поздравляем его с победой и с таким эмоциональным голом на последних минутах. Поэтому вся команда очень рада за него.

Напомним, матч "Заря" - "Кривбасс" начнется в 18:00.

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Кривбасс (Кривой Рог) Максим Задерака
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Источник:
fckryvbas
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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