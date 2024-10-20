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Рух - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Первое подобное львовское дерби в истории. Встреча команд, исповедующих атакующий концепт футбола. 10-й тур родной УПЛ очным противостоянием будут закрывать "Рух" Виталия Пономарева и "Карпаты" Владислава Лупашко.
"Рух" не может победить в чемпионате аж с августа, хотя и продолжает идти в лидерах. В свою очередь, "Карпаты" очень штормит в плане результатов - "львы" все еще располагаются в нижней части турнирной таблицы.
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Поединок 10-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Рух" - "Карпаты" состоится в понедельник, 21-го октября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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