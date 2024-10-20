ЛНЗ не реализовал пенальти в ворота Ингульца, но впоследствии все-таки Путря открыл счет – ВИДЕО

В Черкассах в рамках 10 тура УПЛ "ЛНЗ" играет против "Ингульца".

На 14-й минуте хозяева заработали пенальти. После прострела Топалова мяч попал в руку защитнику петровцев. Арбитр сразу указал на точку.

Правда, Ноникашвили не сумел забить с пенальти. Представитель сборной Грузии попал в створ, однако Алексей Палмарчук парировал удар.

Но на 35 минуте "ЛНЗ" все-таки открыл счет во встрече. Все началось снова с прострела Топалова. Дальше удар Яшари до цели не дошел, а Путря перевел мяч в ворота.

Это первый гол для 26-летнего игрока в текущем сезоне и за черкасцев в целом.

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