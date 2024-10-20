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ЛНЗ не реализовал пенальти в ворота Ингульца, но впоследствии все-таки Путря открыл счет – ВИДЕО
На обновленном газоне моменты создаются легче
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В Черкассах в рамках 10 тура УПЛ "ЛНЗ" играет против "Ингульца".
На 14-й минуте хозяева заработали пенальти. После прострела Топалова мяч попал в руку защитнику петровцев. Арбитр сразу указал на точку.
Правда, Ноникашвили не сумел забить с пенальти. Представитель сборной Грузии попал в створ, однако Алексей Палмарчук парировал удар.
Но на 35 минуте "ЛНЗ" все-таки открыл счет во встрече. Все началось снова с прострела Топалова. Дальше удар Яшари до цели не дошел, а Путря перевел мяч в ворота.
Это первый гол для 26-летнего игрока в текущем сезоне и за черкасцев в целом.
За ходом дальнейших событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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