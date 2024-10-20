Арбитры после просмотра VAR назначили пенальти в ворота ЛНЗ. Ингулец его не реализовал – ВИДЕО

В первом тайме поединка 10 тура “ЛНЗ” – “Ингулец” было назначено два пенальти. Сначала его не реализовали черкасцы, а потом шанс получили гости.

Резепов находился на 42 минуте в чужой штрафной, и ему удалось пробить. Мяч попал в руку оппоненту, но арбитры это увидели только после просмотра видеоповтора.

На 45 минуте все же "Ингулец" пробил пенальти. Удар с точки нанес Мельничук, однако Кучеренко потянул выстрел.

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