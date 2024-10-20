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Черноморец - Верес: стартовые составы на матч
Бабич против Шандрука
Фото: ФК Чорноморець
Одесский "Черноморец" в 10 туре УПЛ примет ровенский "Верес". Команды выйдут в таких составах.
- Черноморец: Рудько - Бутко, Удод, Скиба, Кисиль - Ермаков, Жаржу - Гомес, Габелок, Петряк - Хобленко.
Запасные: Аниагбосо, Вичний, Савченко, Лотоцький, Лацабидзе, Сигеев, Васильев, Пшеничнюк. Янаков, Шпорн, Попов, Шевцов.
- Верес: Когут - Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Морозко - Кльоц, Яго - Дахновский, Мрвальевич, Годя, Луан.
Запасные: Ющишин, Кулик, Чечер, Баран, Кучеров, Куция, Шарай, Нонго, Степанюк, Гайдучик, Мельник.
В данный момент "Черноморец" на 9 месте с 10 очками. "Верес" расположился на 11 месте с 9 очками.
Начало матча запланировано на 15:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.
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