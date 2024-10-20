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"Борьба и интенсивность". Олег Голодюк порассуждал о проблемах украинских грандов в еврокубках

Премьер-лига
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Импонирует работа Шовковского

"Борьба и интенсивность". Олег Голодюк порассуждал о проблемах украинских грандов в еврокубках

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Накануне украинского дерби "Динамо" - "Шахтер" бывший полузащитник "Карпат" Олег Голодюк поделился своим мнением относительно того, почему у "Шахтера" и "Динамо" не получается в Европе.

У наших грандов на европейские арене пока не получается. В чем видите проблемы "Шахтера"?

Сложный вопрос. Думаю, что ту борьбу и интенсивность, которые "Шахтеру" навязывают в еврокубках, в УПЛ им предложить на сегодня не могут, при всем уважении к нашему чемпионату.

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А как насчет "Динамо"?

"Динамо" мне, если честно, нравится. Импонирует работа Александра Шовковского, их динамика, интенсивность, игра вперед, открывание. У них есть хороший баланс и в атаке, и в обороне.

Почему у "Динамо" пока нет результата? Возможно, есть какие-то объективные или субъективные причины. Все говорят о тяжелом графике, но я бы на это не списывал. Потому что команды хотят попасть в еврокубки, а потом начинают говорить о переездах. Все же у меня есть чуйка, что "Динамо" себя в еврокубках еще покажет.

Напомним, сейчас донецкий "Шахтер" занимает третье место в турнирной таблице Лиги Чемпионов, а киевское "Динамо" расположилось на предпоследнем месте в турнирной таблице Лиги Европы.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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