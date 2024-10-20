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ЛНЗ забил второй гол в ворота Ингульца: Путря оформил дубль - ВИДЕО
Помог рикошет
fc-lnz.com
“ЛНЗ” и “Ингулец” встречаются в Черкассах в рамках 10 тура УПЛ. На 60-й минуте счет стал 2:0 в пользу хозяев.
После подачи Топалова в штрафную мяч потерялся между игроками обоих коллективов. В конце концов круглый дошел до Путри, который и пробил по воротам. После рикошета мяч полетел мимо голкипера.
Это дубль для Ильи в текущем матче. И первые голы в сезоне УПЛ.
За финальным отрезком матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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