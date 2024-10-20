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ЛНЗ забил второй гол в ворота Ингульца: Путря оформил дубль - ВИДЕО

Премьер-лига

Помог рикошет

ЛНЗ забил второй гол в ворота Ингульца: Путря оформил дубль - ВИДЕО

fc-lnz.com

UA-Футбол
Новина українською

“ЛНЗ” и “Ингулец” встречаются в Черкассах в рамках 10 тура УПЛ. На 60-й минуте счет стал 2:0 в пользу хозяев.

После подачи Топалова в штрафную мяч потерялся между игроками обоих коллективов. В конце концов круглый дошел до Путри, который и пробил по воротам. После рикошета мяч полетел мимо голкипера.

Это дубль для Ильи в текущем матче. И первые голы в сезоне УПЛ.

За финальным отрезком матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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