ЛНЗ забил второй гол в ворота Ингульца: Путря оформил дубль - ВИДЕО

“ЛНЗ” и “Ингулец” встречаются в Черкассах в рамках 10 тура УПЛ. На 60-й минуте счет стал 2:0 в пользу хозяев.

После подачи Топалова в штрафную мяч потерялся между игроками обоих коллективов. В конце концов круглый дошел до Путри, который и пробил по воротам. После рикошета мяч полетел мимо голкипера.

Это дубль для Ильи в текущем матче. И первые голы в сезоне УПЛ.

За финальным отрезком матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.