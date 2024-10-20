Рубен Караско: "Наша тревожность не давала нам хорошо играть во втором тайме"

Главный тренер ЛНЗ Рубен Караско рассказал о возвращении на домашний стадион и игре команды.

Да, это долгое время, когда не играли дома. Я думаю, что сейчас у всех есть ощущение, что лучше играть дома, в Черкассах. Здесь наши болельщики, они нас поддерживают. Неважно какая ситуация, есть потребность в болельщиках, - ответил Караско

Тренер рассказал о схеме игры и проблемах, которые возникали.

Всё начинается с этого. Мы хорошо защищаемся, когда мы атакуем должны страдать и сегодня я хочу поздравить всех игроков. Кучеренко показал хорошую игру и это не только пенальти. Но была проблема. Наша тревожность не давала нам хорошо играть во втором тайме. Мы должны были страдать, - сказал Караско.

В матче возникла ситуация, когда несколько игроков спорили, кто должен бить пенальти.

Мы даем им четкие установки, они знают. Когда они выходят на поле, они знают, кто должен бить пенальти, но я думаю, что они все хотели его взять. Но они точно знают, кто должен бить. У игрока может быть ощущение, что я могу это сделать и хочу это сделать. Это была такая ситуация, - ответил Караско.

Также тренер во флеш-зоне ответил на вопрос об основном исполнителе пенальти, потому что Ноникашвили не забил уже во втором матче.

Возможно мы должны подумать над этим. Но это будет на следующей неделе. Есть Ящари, который забивает пенальти, есть Путря. Должен над этим подумать. Есть много опций, просто доверяем Шоке, - сказал Караско.

Черкасский ЛНЗ обыграл «Ингулец» со счетом 2:0 и поднялся на 5 место в таблице.