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"Какой была установка на преодоление обороны? Через фланги". Леднев - об игре с Левым Берегом
Прокомментировал ничью
ФК Полісся
Вчера в рамках 10-го тура УПЛ "Полесье" сыграло вничью с "Левым берегом".
Полузащитник "Полесья" Богдан Леднев прокомментировал ничью:
Конечно, обидно, обидно. В каждом матче мы ставим перед собой высокие цели. В каждом матче каждое очко будет решающим. Очень обидно, что вчера, можно сказать, потеряли 3 очка.
Какой была установка на преодоление обороны?
Через фланги. Они хорошо перекрывали, но это наши проблемы, что мы не смогли забить и выиграть игру.
Напомним, что после вчерашней игры "Полесье" занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ, а "Левый берег" - 14-е.
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