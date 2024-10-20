"Какой была установка на преодоление обороны? Через фланги". Леднев - об игре с Левым Берегом

Вчера в рамках 10-го тура УПЛ "Полесье" сыграло вничью с "Левым берегом".

Полузащитник "Полесья" Богдан Леднев прокомментировал ничью:

Конечно, обидно, обидно. В каждом матче мы ставим перед собой высокие цели. В каждом матче каждое очко будет решающим. Очень обидно, что вчера, можно сказать, потеряли 3 очка.

Какой была установка на преодоление обороны?

Через фланги. Они хорошо перекрывали, но это наши проблемы, что мы не смогли забить и выиграть игру.