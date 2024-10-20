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"Какой была установка на преодоление обороны? Через фланги". Леднев - об игре с Левым Берегом

Премьер-лига

Прокомментировал ничью

"Какой была установка на преодоление обороны? Через фланги". Леднев - об игре с Левым Берегом

ФК Полісся

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Вчера в рамках 10-го тура УПЛ "Полесье" сыграло вничью с "Левым берегом".

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Полузащитник "Полесья" Богдан Леднев прокомментировал ничью:

Конечно, обидно, обидно. В каждом матче мы ставим перед собой высокие цели. В каждом матче каждое очко будет решающим. Очень обидно, что вчера, можно сказать, потеряли 3 очка.

Какой была установка на преодоление обороны?

Через фланги. Они хорошо перекрывали, но это наши проблемы, что мы не смогли забить и выиграть игру.

Напомним, что после вчерашней игры "Полесье" занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ, а "Левый берег" - 14-е.

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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