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Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5

Премьер-лига

Более низкие по статусу киевляне не смогли навязать борьбу

Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

В Киеве состоялось дерби между "Оболонью" и "Динамо". Но дерби лишь по вывеске. По факту борьбы и напряжения, к которым мы привыкли, когда речь идет о матчах географических соседей, не было. "Динамо" размялось на "Оболони", отгрузив ей пять мячей. Интересно, осталось ли что-то на "Рому"?

На матче побывала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея ее работ – ниже.

Фотогалерея

Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 1Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 2Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 3Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 4Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 5Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 6Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 7Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 8Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 9Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 10Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 1Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 2Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 3Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 4Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 5Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 6Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 7Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 8Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 9Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 10Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 1Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 2Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 3Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 4Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 5Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 6Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 7Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 8Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 9Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 10Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 1Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 2Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 3Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 6Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 4Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 5Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 7Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 8Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 9Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 10Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 1Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 2Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 3Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 4Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 5Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 6Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 7Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 8Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 9Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 10Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 1Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 2Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 3Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 4Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 5Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 6Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 7Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 8Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 9Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 10Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 1Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 2Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 3Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 4Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 5Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5 - фото 6
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Комментарии
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Kondor (Веселе)
20.10.2024 в 17:06
А яке може бути дербі,якщо вони зарання розставили ноги?
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
20.10.2024 в 17:06
А яке може бути дербі,якщо вони зарання розставили ноги?
Ответить
1
0

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