Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5

В Киеве состоялось дерби между "Оболонью" и "Динамо". Но дерби лишь по вывеске. По факту борьбы и напряжения, к которым мы привыкли, когда речь идет о матчах географических соседей, не было. "Динамо" размялось на "Оболони", отгрузив ей пять мячей. Интересно, осталось ли что-то на "Рому"?

На матче побывала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея ее работ – ниже.

Фотогалерея