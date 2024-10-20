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Разминка, а не дерби. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Динамо 1:5
Более низкие по статусу киевляне не смогли навязать борьбу
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В Киеве состоялось дерби между "Оболонью" и "Динамо". Но дерби лишь по вывеске. По факту борьбы и напряжения, к которым мы привыкли, когда речь идет о матчах географических соседей, не было. "Динамо" размялось на "Оболони", отгрузив ей пять мячей. Интересно, осталось ли что-то на "Рому"?
На матче побывала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея ее работ – ниже.
Фотогалерея
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Kondor (Веселе)
20.10.2024 в 17:06
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