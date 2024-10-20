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УПЛ. Черноморец - Верес 1:1. Погрязли оба

Премьер-лига
Обновлено

Вязкое противостояние "моряков" и "волков"

УПЛ. Черноморец - Верес 1:1. Погрязли оба

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

От этого противостояния какой-то феерии в атакующем контексте мало кто ожидал. Так и произошло. С первых секунд в Одессе команды действовали очень осторожно.

Ровенчане сели и сделали ставку на игру вторым номером, ну а "моряки" - на правах хозяина большинство игрового времени контролировали мяч. Однако, довольно долго это владение подопечных Александра Бабича было максимально стерильным. То не хватало оригинальных решений впереди, то плотно закрывался "Верес".

УПЛ. Черноморец - Верес 1:1. Погрязли оба - изображение 1

На помощь одесситам пришел автогол. В одной из рядовых вертикальных атак мяч в собственные ворота срезал Морозко. Серия рикошетов в штрафной зоне ровенчан, прострел Петряка и на табло 1:0. Это был максимально комфортный сценарий для этого "Черноморца".

После этого игра тоже не раскрылась. То ли, так грамотно хозяева "сушили" и сбивали темп, то ли просто-напросто "Верес" не мог... Действо на стадионе "Черноморец" лишь отдаленно напоминало активный и динамичный футбол.

В общем, обе старались в креатив, но проблема была в том, что как раз "старались". В основном все получалось вязко и тяжело. Большое количество физической борьбы и стыков - вот это точно можно было увидеть в этом противостоянии.

УПЛ. Черноморец - Верес 1:1. Погрязли оба - изображение 2

Во втором тайме уже больше давление оказывали именно гости. Олег Шандрук различными методами пытался взбудоражить игру своих подопечных в атаке, проводя различные ротации. В конце концов, лишь смена пары нападающих дала свой эффект. Буквально через две минуты после двойной замены, Вовченко воспользовался отскоком и на добивании прошил Рудько, установив на табло паритет.

После этого игра приобрела диаметральный характер. Уже "Верес" поймал определенный кураж и вернул веру в собственные силы. "Моряки" же наоборот, ощутимо стушевались. Опять же, эти перехваты инициативы с обеих сторон были достаточно косметическими, так сказать. На протяжении всего матча игра была закрытой и очень плотной. Где-то одни чаще выбегали в атаку, где-то - другие.

УПЛ. Черноморец - Верес 1:1. Погрязли оба - изображение 3

В общем, подопечные Бабича и Шандрука предложили украинскому зрителю очень пресное и однообразное футбольное "блюдо". Итоговая статистика ударов и угловых с отрывом за "Вересом", впрочем назвать эту ничью незакономерной - язык не повернется. Это тот самый случай, когда на цифры обращать внимание не стоит - от слова совсем. На победу, объективно не наиграл никто. Слишком апатично в контексте креатива выступили оба.

Первый тайм - за одесситами, второй - за ровенчанами. В принципе, этот ничейный результат устраивает обоих. Ни у одной стороны при такой игре не может быть разочарования. "Черноморец" и "Верес" продолжают идти в середине турнирной таблицы. Разница между коллективами составляет лишь один зачетный балл. На данном этапе сезона, можно с уверенностью констатировать, что мы имели дело с абсолютно равными по силе командами.

Фото - Анатолий Спица, UA-Футбол

10-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 20-е октября

Одесса, "Черноморец"

Чорноморець "Черноморец" - "Верес" Верес 1:1

Голы: Морозко 22 (автогол) - Вовченко 65

"Черноморец": Рудько - Кисель (Попов 46), Скиба, Удод, Бутко - Джарджу (Лацабидзе 64), Ермаков - Петряк (Янаков 78), Габелок (Васильев 89), Кайо Гомес - Хобленко (Пшеничнюк 78).

Запасные: Аниагбосо (в), Вечный (в), Васильев, Лацабидзе, Лотоцкий, Попов, Пшеничнюк, Савченко, Сигеев, Шевцов, Шпорн, Янаков.

Главный тренер - Александр Бабич.

"Верес": Когут - Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Морозко (Куция 46) - Дахновский (Шарай 74), Клец (к) (Кучеров 89), Яго Сикейра, Луан - Мрвалевич (Гайдучик 63), Годя (Степанюк 63).

Запасные: Кулик (в), Ющишин (в), Нонго, Баран, Гайдучик, Куция, Кучеров, Мельник, Степанюк, Чечер, Шарай.

Главный тренер - Олег Шандрук.

Предупреждения: Кисель 44, Шевченко 48.

Арбитр: Соловьян Александр.

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Комментарии
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Вarcelinius
20.10.2024 в 17:35
Молодец Верес! Боевая команда! А ЧО сейчас гавно, уж одесситы извините.
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Комментарии 3
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Вarcelinius
20.10.2024 в 17:35
Молодец Верес! Боевая команда! А ЧО сейчас гавно, уж одесситы извините.
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alex.belogubko (одесса)
20.10.2024 в 17:31
только отставка Бабича спасёт ЧО
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Вarcelinius
20.10.2024 в 17:41
Пока у вас будут играть такие третьесортные напы, как Хобленко, которому место в пердиве, то вы и дальше будете сосать. Ну, а Бабич... Из вышки не вылетите, не бздите.
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