УПЛ. Черноморец - Верес 1:1. Погрязли оба

От этого противостояния какой-то феерии в атакующем контексте мало кто ожидал. Так и произошло. С первых секунд в Одессе команды действовали очень осторожно.

Ровенчане сели и сделали ставку на игру вторым номером, ну а "моряки" - на правах хозяина большинство игрового времени контролировали мяч. Однако, довольно долго это владение подопечных Александра Бабича было максимально стерильным. То не хватало оригинальных решений впереди, то плотно закрывался "Верес".

На помощь одесситам пришел автогол. В одной из рядовых вертикальных атак мяч в собственные ворота срезал Морозко. Серия рикошетов в штрафной зоне ровенчан, прострел Петряка и на табло 1:0. Это был максимально комфортный сценарий для этого "Черноморца".

После этого игра тоже не раскрылась. То ли, так грамотно хозяева "сушили" и сбивали темп, то ли просто-напросто "Верес" не мог... Действо на стадионе "Черноморец" лишь отдаленно напоминало активный и динамичный футбол.

В общем, обе старались в креатив, но проблема была в том, что как раз "старались". В основном все получалось вязко и тяжело. Большое количество физической борьбы и стыков - вот это точно можно было увидеть в этом противостоянии.

Во втором тайме уже больше давление оказывали именно гости. Олег Шандрук различными методами пытался взбудоражить игру своих подопечных в атаке, проводя различные ротации. В конце концов, лишь смена пары нападающих дала свой эффект. Буквально через две минуты после двойной замены, Вовченко воспользовался отскоком и на добивании прошил Рудько, установив на табло паритет.

После этого игра приобрела диаметральный характер. Уже "Верес" поймал определенный кураж и вернул веру в собственные силы. "Моряки" же наоборот, ощутимо стушевались. Опять же, эти перехваты инициативы с обеих сторон были достаточно косметическими, так сказать. На протяжении всего матча игра была закрытой и очень плотной. Где-то одни чаще выбегали в атаку, где-то - другие.

В общем, подопечные Бабича и Шандрука предложили украинскому зрителю очень пресное и однообразное футбольное "блюдо". Итоговая статистика ударов и угловых с отрывом за "Вересом", впрочем назвать эту ничью незакономерной - язык не повернется. Это тот самый случай, когда на цифры обращать внимание не стоит - от слова совсем. На победу, объективно не наиграл никто. Слишком апатично в контексте креатива выступили оба.

Первый тайм - за одесситами, второй - за ровенчанами. В принципе, этот ничейный результат устраивает обоих. Ни у одной стороны при такой игре не может быть разочарования. "Черноморец" и "Верес" продолжают идти в середине турнирной таблицы. Разница между коллективами составляет лишь один зачетный балл. На данном этапе сезона, можно с уверенностью констатировать, что мы имели дело с абсолютно равными по силе командами.

Фото - Анатолий Спица, UA-Футбол

10-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 20-е октября

Одесса, "Черноморец"

Голы: Морозко 22 (автогол) - Вовченко 65

"Черноморец": Рудько - Кисель (Попов 46), Скиба, Удод, Бутко - Джарджу (Лацабидзе 64), Ермаков - Петряк (Янаков 78), Габелок (Васильев 89), Кайо Гомес - Хобленко (Пшеничнюк 78).

Запасные: Аниагбосо (в), Вечный (в), Васильев, Лацабидзе, Лотоцкий, Попов, Пшеничнюк, Савченко, Сигеев, Шевцов, Шпорн, Янаков.

Главный тренер - Александр Бабич.

"Верес": Когут - Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Морозко (Куция 46) - Дахновский (Шарай 74), Клец (к) (Кучеров 89), Яго Сикейра, Луан - Мрвалевич (Гайдучик 63), Годя (Степанюк 63).

Запасные: Кулик (в), Ющишин (в), Нонго, Баран, Гайдучик, Куция, Кучеров, Мельник, Степанюк, Чечер, Шарай.

Главный тренер - Олег Шандрук.

Предупреждения: Кисель 44, Шевченко 48.

Арбитр: Соловьян Александр.