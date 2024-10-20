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Спиваков - о ничьей с Полесьем: Понимали, что по ряду причин у соперника пропустят этот матч квалифицированные игроки
Воспользовались ранением зверя
Фото: Лівий Берег
Капитан "Левого Берега" Андрей Спиваков прокомментировал матч с "Полесьем" (0:0) в 10-м туре УПЛ.
"Мы ехали в Житомир за очками, планировали действовать агрессивнее впереди. Я считаю, нам удалось выполнить этот план. У нас было много моментов, но ничья - это справедливый результат, который нас устраивает. В линии защиты на эту игру были изменения, решили сыграть по другой схеме с тремя центральными защитниками. Считаю, сегодня сыграли лучше, чем в предыдущих матчах. Понимали, что по ряду причин у соперника пропустят этот матч квалифицированные игроки, но состав у "Полесья" позволяет варьировать игроками", - сказал Спиваков.
После 10-ти сыгранных матчей в УПЛ "Левый Берег" занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда набрала 8 очков.
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