Кто приблизится к топ-5? Стартовые составы на матч Заря – Кривбасс

В столице на стадионе имени Валерия Лобановского состоится поединок между "черно-белыми" и бронзовым призером УПЛ. Луганский клуб занимает 7-ю позицию (12 очков), а гости находятся по соседству (11 пунктов).

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Младен Бартулович и Юрий Вернидуб определились с перечнем игроков, которые выйдут на футбольное поле с первых минут. "Заря" в этом поединке не сможет рассчитывать на двух исполнителей — Ивана Дибанго и Владимира Якимца. Оба пропускают встречу из-за повреждений.

В последний раз соперники пересекались в декабре прошлого года и расписали ничью 2:2.