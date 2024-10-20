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УПЛ. Заря - Кривбасс 0:1. Противостояние "бывших" осталось за Вернидубом

Премьер-лига
Обновлено

Проблемы с реализацией снова чуть не вышли боком для криворожцев

УПЛ. Заря - Кривбасс 0:1. Противостояние "бывших" осталось за Вернидубом

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Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

VBET Лига. 10-й тур

20 октября. Киев. Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

"Заря" – "Кривбасс" 0:1

Голы: Соса 48

"Заря": Турбаевский - Жуниор (Слесарь 68), Эскинья, Джордан, Вантух - Мичин, Башич (Хахлев 68), Яцык (Бенито 68), Антюх - Горбач, Будковский.

"Кривбасс": Клищук - Понедельник, Романчук, Драмбаев, Кузык - Илич, Аморозо (Бизимана 56), Вакулко - Задерака (Кожушко 71), Микитишин (Ндомбаси 90), Соса.

Явно активнее начала встречу "Заря". Уже на пятой минуте Джордан в своем стиле опасно пробил головой после навеса с углового, но сумел парировать удар Клищук.

Со второй трети тайма уже начал диктовать свои условия "Кривбасс". На 22-й минуте пробил с подкруткой из-за пределов штрафной Аморозо, но на месте был Турбаевский.

Вскоре свой момент нашел и Соса. Нигерец разогнал атаку через фланг, получил скидку от Вакулко, и покатил в левый угол - немного неточно.

До конца первой половины матча на поле было много боротьбы, но при этом какой-либо опасности команды не создавали.

Второй тайм начался с забитого гола. Соса уверенно оттеснил от мяча завалившегося на газон Джордана после заброса с центра поля, и точно пробил в дальний угол.

УПЛ. Заря - Кривбасс 0:1. Противостояние "бывших" осталось за Вернидубом - изображение 1

Уже в следующей атаке "Кривбасс" мог ошарашить соперника, забив и второй мяч, но "Зарю" дважды спас каркас. Сперва - после удара всё того же Сосы, и через несколько секунд попал в перекладину Аморозо.

Несмотря на отставание в счёте, перехватить инициативу номинальным хозяев не удавалось, вследствие чего Бартулович провел сразу тройную замену на 68-й минуте.

У "Кривбасса", в свою очередь, игру в атаке явно оживил выход вернувшегося после полторамесячного отсутствия из-за травмы Кожушко. Для оформления хоть одного голевого действия Олегу не хватило немного точности.

Явно проседали фланги "Зари" (особенно правый). Именно с этой зоны криворожцы каким-то чудом не удвоили преимущество. В частности, ещё раз в штангу с острого угла попал Соса.

УПЛ. Заря - Кривбасс 0:1. Противостояние "бывших" осталось за Вернидубом - изображение 2

Не сказать, что луганчане смотрелись откровенным аутсайдером, но исполнительского креатива при развитии атак им явно не хватало. Это и сыграло решающую роль.

Таким образом, Юрий Вернидуб уже третий раз обыгрывает свою бывшую команду у руля "Кривбасса". Благодаря этой победе "красно-белые" поднялись на шестое место в турнирной таблице. "Заря", несмотря на поражение, осталась в её верхней части, обоснававшись на восьмой строчке.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
20.10.2024 в 20:29
Кривбасс начал поход за чемпионством и кубком Украины! Долго запрягали, но ничего. Впереди длительная серия побед.
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
20.10.2024 в 20:29
Кривбасс начал поход за чемпионством и кубком Украины! Долго запрягали, но ничего. Впереди длительная серия побед.
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Вarcelinius
20.10.2024 в 20:02
В 1 тайме равная игра, во втором Кривбасс превалировал. Плюс три штанги ещё. Победа заслуженная, молодцы! Но мало, мало забиваем, чёрт возьми, очень мало.
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oda1979 (Запорожье)
20.10.2024 в 20:29
Алкашня, пей рассол из унитаза.
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