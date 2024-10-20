Защитник Левого Берега Шаповал: Полесье делало все то, о чем говорил тренер перед игрой

Защитник "Левого Берега" Владислав Шаповал оценил выступление команды в матче против "Полесья" (0:0) в рамках 10-го тура УПЛ.

"Мы играли с достаточно хорошей командой, которая в этом сезоне ведет активную борьбу за места в еврокубках. Мы выполнили указания главного тренера, поэтому считаю что заслуживаем это заработанное очко. По сравнению с матчем в Ковалевке в этой игре у нас были яркие моменты у чужих ворот, но важнейшая задача для нас остается неизменной - это набирать очки каждой игры. Я считаю, чем больше у нас будет моментов, тем больше мы будем их реализовывать. "Полесье" сегодня не удивило, они делали все то, о чем говорил тренер перед игрой. Соперник очень хорошо использует пространство за спиной, но мы были готовы к этому", - сказал Шаповал.