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Защитник Левого Берега Шаповал: Полесье делало все то, о чем говорил тренер перед игрой

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Разбирали соперника

Защитник Левого Берега Шаповал: Полесье делало все то, о чем говорил тренер перед игрой

Фото: Лівий Берег

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Защитник "Левого Берега" Владислав Шаповал оценил выступление команды в матче против "Полесья" (0:0) в рамках 10-го тура УПЛ.

"Мы играли с достаточно хорошей командой, которая в этом сезоне ведет активную борьбу за места в еврокубках. Мы выполнили указания главного тренера, поэтому считаю что заслуживаем это заработанное очко. По сравнению с матчем в Ковалевке в этой игре у нас были яркие моменты у чужих ворот, но важнейшая задача для нас остается неизменной - это набирать очки каждой игры. Я считаю, чем больше у нас будет моментов, тем больше мы будем их реализовывать. "Полесье" сегодня не удивило, они делали все то, о чем говорил тренер перед игрой. Соперник очень хорошо использует пространство за спиной, но мы были готовы к этому", - сказал Шаповал.

После 10-ти сыгранных матчей в УПЛ "Левый Берег" занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда получила 8 очков.

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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Виктор Иванчук
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