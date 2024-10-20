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Долганский: В атаке ничего не вышло вообще. Надо что-нибудь делать. Мы знали, что так будет

Премьер-лига

Наставник Ворсклы – об игре в Кировоградской области

Долганский: В атаке ничего не вышло вообще. Надо что-нибудь делать. Мы знали, что так будет

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "зелено-белых" Сергей Долганский прокомментировал поражение от "Александрии".

"Какие могут быть ощущения после игры? Команда в недельном цикле даже не тренировалась. Было ощущение, что будет хорошая игра, но большая разница, когда люди тренируются и когда играют под давлением. Не все это могут. Разница очень велика".

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“В атаке ничего не вышло вообще. Надо что-нибудь делать. Мы сидели, говорили, был серьезный разговор. Следующий матч уже будет более характерен для нас. До перерыва неплохо смотрелись, а в конце матча в итоге нечего вспомнить? Мы знали, что так будет. Отсутствуют важные игроки – те же Крупский, Павлюк, Мякушко", – заявил специалист.

В следующем туре полтавская "Ворскла" поедет в Ровно.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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