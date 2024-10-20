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На матче Заря – Кривбасс присутствует легенда луганского клуба, также игравший в Кривом Роге

Премьер-лига

Специалист решил посетить поединок бывших коллективов

На матче Заря – Кривбасс присутствует легенда луганского клуба, также игравший в Кривом Роге

Скріншот - УПЛ ТБ

Новина українською

Желько Любенович стал одним из гостей финальной воскресной встречи УПЛ. Тренер перволиговой команды "Минай", которая находится в кризисе, посетил игру "черно-белых", в составе которых выступал 6 лет.

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Бывший сербский полузащитник прославился благодаря выступлениям в "Таврии" (2006-2011). Желько присоединился к "мужикам" летом 2012-го. Он стал одним из футболистов, которые помогли превратить "Зарю" из постоянного борца за выживание в претендента на медали и еврокубки. Любенович защищал цвета луганского коллектива до завершения игровой карьеры (2018).

Интересно, что первым украинским клубом серба был именно "Кривбасс". В Кривом Роге экс-игрок провел только весну сезона 2005/06.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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