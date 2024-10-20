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Компромисс через "не могу". ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 1:1
Ничья между соседями по позициям в таблице
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Пожалуй, ничья – это справедливый результат матча между "Черноморцем" и "Вересом". В первом тайме инициативой владели одесситы, они и вышли вперед, воспользовавшись автоголом. Но после перерыва свое слово сказали гости.
Матч, который точно не войдет в "золотую коллекцию" УПЛ. Но воспоминания о котором все равно стоит зафиксировать в истории. Вживую игру видел фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица.
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