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Компромисс через "не могу". ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 1:1

Премьер-лига

Ничья между соседями по позициям в таблице

Компромисс через "не могу". ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 1:1

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Анатолий Спица Автор UA-Футбол
Новина українською

Пожалуй, ничья – это справедливый результат матча между "Черноморцем" и "Вересом". В первом тайме инициативой владели одесситы, они и вышли вперед, воспользовавшись автоголом. Но после перерыва свое слово сказали гости.

Матч, который точно не войдет в "золотую коллекцию" УПЛ. Но воспоминания о котором все равно стоит зафиксировать в истории. Вживую игру видел фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица.

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