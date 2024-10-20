  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игрок Левого Берега Сидней: Партнеры по команде мне всегда помогают. Очень комфортно в этом коллективе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Левого Берега Сидней: Партнеры по команде мне всегда помогают. Очень комфортно в этом коллективе

Премьер-лига

Адаптация идет хорошо

Игрок Левого Берега Сидней: Партнеры по команде мне всегда помогают. Очень комфортно в этом коллективе

Фото: Лівий Берег

Новина українською

Бразильский защитник "Левого Берега" Сидней оценил ничью с "Полесьем" (0:0) в 10-м туре УПЛ, вспомнил свой голевой момент и рассказал, как чувствует себя в новой команде.

"В целом доволен своей игрой. Считаю, что вся наша команда сыграла хорошо. Мы выдержали натиск соперника. В течение недели готовились к матчу в Житомире. Смогли воплотить в жизнь тренерские установки. Результатом не до конца доволен, ведь мог забить и принести победу команде. Однако, в футболе такое бывает. Будем работать еще больше, чтобы в следующем матче набрать максимум очков.

Против "Полесья" мы играли в три центральных защитника. Мне понравилось играть в этой схеме. Просматривал тот спорный эпизод, если бы упал раньше, то арбитр должен был назначать пенальти. К сожалению, не смог забить и беру всю ответственность на себя. Надеюсь, что в следующий раз смогу отличиться. "Полесье" - серьезный соперник, который всегда пытается играть с позиции силы. Тем не менее, мы сегодня не дали житомирянам показать свой лучший футбол. Надеемся, что сделаем правильные выводы из этого матча и в следующий раз победим.

Отмечу партнеров по команде, которые мне всегда помогают. Очень комфортно в этом коллективе. Благодарен тренеру, президенту и партнерам по команде", - сказал Сидней.

После 10-ти сыгранных матчей в УПЛ "Левый Берег" занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда получила 8 очков.

По теме
yellow-arrow
Компромисс через "не могу". ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 1:1
yellow-arrow
Доверия от тренера до сих пор нет. Яремчук сыграл несколько минут в матче Суперлиги Греции. Оценки украинца
yellow-arrow
На матче Заря – Кривбасс присутствует легенда луганского клуба, также игравший в Кривом Роге
Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости