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Бабич - о ничьей с Вересом: Во втором тайме мы много борьбы проигрывали, ошибались и нервничали
Не выдержали натиск ровенчан
Фото: Чорноморець
Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич оценил добытую ничью в матче против "Вереса" (1:1) в рамках 10-го тура УПЛ.
"Сыграли вничью с прямым конкурентом. Конечно, мечтали победить сегодня. Но мы понимаем свои ошибки. Если откровенно, во втором тайме мы много борьбы проигрывали, ошибались и нервничали. Что стало причиной - нужно разбираться. Будем стараться исправлять эти огрехи.
Замена Ярослава Киселя? Он не справился с эмоциями. Получив желтую карточку, мы боялись, что он может получить вторую. По игре к нему замечаний нет.
Ничья - закономерный результат. "Верес" - очень непросто команда. "Верес", тот же "Ингулец“ - это примерно наш уровень по подбору исполнителей.
Сейчас для нас важнее всего набирать очки. А сегодня для победы не хватило более качественной работы в борьбе и немного не выдержали этого нашествия от "Вереса" во втором тайме", - сказал коуч.
За стартовые 10 туров УПЛ "Черноморец" заработал 11 очков. По состоянию на данный момент команда занимает 9-е место.
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