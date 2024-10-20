Бабич - о ничьей с Вересом: Во втором тайме мы много борьбы проигрывали, ошибались и нервничали

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич оценил добытую ничью в матче против "Вереса" (1:1) в рамках 10-го тура УПЛ.

"Сыграли вничью с прямым конкурентом. Конечно, мечтали победить сегодня. Но мы понимаем свои ошибки. Если откровенно, во втором тайме мы много борьбы проигрывали, ошибались и нервничали. Что стало причиной - нужно разбираться. Будем стараться исправлять эти огрехи.

Замена Ярослава Киселя? Он не справился с эмоциями. Получив желтую карточку, мы боялись, что он может получить вторую. По игре к нему замечаний нет.

Ничья - закономерный результат. "Верес" - очень непросто команда. "Верес", тот же "Ингулец“ - это примерно наш уровень по подбору исполнителей.

Сейчас для нас важнее всего набирать очки. А сегодня для победы не хватило более качественной работы в борьбе и немного не выдержали этого нашествия от "Вереса" во втором тайме", - сказал коуч.