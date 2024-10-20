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Бабич - о ничьей с Вересом: Во втором тайме мы много борьбы проигрывали, ошибались и нервничали

Премьер-лига

Не выдержали натиск ровенчан

Бабич - о ничьей с Вересом: Во втором тайме мы много борьбы проигрывали, ошибались и нервничали

Фото: Чорноморець

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич оценил добытую ничью в матче против "Вереса" (1:1) в рамках 10-го тура УПЛ.

"Сыграли вничью с прямым конкурентом. Конечно, мечтали победить сегодня. Но мы понимаем свои ошибки. Если откровенно, во втором тайме мы много борьбы проигрывали, ошибались и нервничали. Что стало причиной - нужно разбираться. Будем стараться исправлять эти огрехи.

Замена Ярослава Киселя? Он не справился с эмоциями. Получив желтую карточку, мы боялись, что он может получить вторую. По игре к нему замечаний нет.

Ничья - закономерный результат. "Верес" - очень непросто команда. "Верес", тот же "Ингулец“ - это примерно наш уровень по подбору исполнителей.

Сейчас для нас важнее всего набирать очки. А сегодня для победы не хватило более качественной работы в борьбе и немного не выдержали этого нашествия от "Вереса" во втором тайме", - сказал коуч.

За стартовые 10 туров УПЛ "Черноморец" заработал 11 очков. По состоянию на данный момент команда занимает 9-е место.

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Черноморец (Одесса) Александр Бабич
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1 голосов
Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
20.10.2024 в 20:06
Бабича надо убирать не чего хорошего в игре ЧО --НЕТ не может определиться составом -защита 0-Янаков на лавке
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
20.10.2024 в 20:06
Бабича надо убирать не чего хорошего в игре ЧО --НЕТ не может определиться составом -защита 0-Янаков на лавке
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килия12 (Одесса)
20.10.2024 в 19:30
Бабич,это не футбол,это пародия на эту прекрасную игру!А то как вы ползаете по полю и думаете двадцать минут куда отдать не понятно зачем,нужно показывать в какой то юморине Посмотрите игры в Англии или Германии,там любой клуб из шестого дивизиона разнесет ваш сброд под 20-0.
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