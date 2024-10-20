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Кривбасс открывает счет в дебюте второго тайма
Гости впереди
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Подопечные Вернидуба установили счет 1:0 на 48-й минуте. Точным ударом отличился Даниэль Соса. В текущем сезоне он забил лишь один гол в сентябре, когда криворожская команда поделила очки с "Ворсклой" (1:1).
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В текущем розыгрыше УПЛ форвард из Нигера проводит 9-й поединок. В целом это его 27-я встреча в рамках украинского первенства (4 мяча, 2 передачи). Также футболист появлялся на поле в трех еврокубковых матчах "Кривбасса" минувшим летом.
Добавим, что гости чаще создают моменты (удары 10-6).
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