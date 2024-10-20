  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шандрук - об игре с Черноморцем: Мы сильная команда. Я знал, что прибавим после перерыва
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шандрук - об игре с Черноморцем: Мы сильная команда. Я знал, что прибавим после перерыва

Премьер-лига

Ровенчане добыли ничью

Шандрук - об игре с Черноморцем: Мы сильная команда. Я знал, что прибавим после перерыва

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук подытожил матч с "Черноморцем" (1:1) в рамках 10-го тура УПЛ.

"Нам сегодня пришлось отыгрываться. Поэтому, этот ничейный результат воспринимаем больше положительно. Хотя, вполне могли рассчитывать на большее, чем ничья. Команда хотела победить сегодня, поэтому все футболисты разочарованы этим результатом.

Что мешало качественнее сыграть в первом тайме? В первую очередь - это соперник. Мы играли против хорошей команды. Во втором тайме "Черноморец" побеждал и тогда они уже где-то больше по счету играли, отдавая нам инициативу и мяч. Второй фактор - это поле. Впервые в чемпионате играли на таком тяжелом и вязком поле. Мы привыкли тренироваться и играть на совсем других полях. Долго привыкали к этому полю, было заметно, что командный пульс очень высоко поднимался и было много технического брака в простых ситуациях. Даже от игроков, которые этим очень редко грешат.

Хотя, даже при такой игре без мяча, по моему мнению, мы не заслуживали проигрывать до перерыва. Потому что Дмитрий Годя имел два очень хороших момента.

В перерыве в нашей раздевалке ничего особенного не произошло. Мы сильная команда. Я знал, что мы прибавим после перерыва. Хорошо в игру вошли футболисты со скамейки запасных. Мы на это тоже рассчитывали. Могли и выиграть эту игру. Считаю, мы были ближе к победе сегодня", - сказал Шандрук.

После стартовых игр в УПЛ "Верес" имеет "тройную десятку": 10 матчей, 10 очков, 10 место (данные по состоянию на 20 октября).

По теме
yellow-arrow
Вторая победа подопечных Вернидуба за 2 месяца. Заря – Кривбасс 0:1. Обзор матча и видео гола
yellow-arrow
Путря - после дубля Ингульцу: Была чуйка, что будет результат
yellow-arrow
УПЛ. Заря - Кривбасс 0:1. Противостояние "бывших" осталось за Вернидубом
Олег Шандрук Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости