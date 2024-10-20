Шандрук - об игре с Черноморцем: Мы сильная команда. Я знал, что прибавим после перерыва

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук подытожил матч с "Черноморцем" (1:1) в рамках 10-го тура УПЛ.

"Нам сегодня пришлось отыгрываться. Поэтому, этот ничейный результат воспринимаем больше положительно. Хотя, вполне могли рассчитывать на большее, чем ничья. Команда хотела победить сегодня, поэтому все футболисты разочарованы этим результатом.

Что мешало качественнее сыграть в первом тайме? В первую очередь - это соперник. Мы играли против хорошей команды. Во втором тайме "Черноморец" побеждал и тогда они уже где-то больше по счету играли, отдавая нам инициативу и мяч. Второй фактор - это поле. Впервые в чемпионате играли на таком тяжелом и вязком поле. Мы привыкли тренироваться и играть на совсем других полях. Долго привыкали к этому полю, было заметно, что командный пульс очень высоко поднимался и было много технического брака в простых ситуациях. Даже от игроков, которые этим очень редко грешат.

Хотя, даже при такой игре без мяча, по моему мнению, мы не заслуживали проигрывать до перерыва. Потому что Дмитрий Годя имел два очень хороших момента.

В перерыве в нашей раздевалке ничего особенного не произошло. Мы сильная команда. Я знал, что мы прибавим после перерыва. Хорошо в игру вошли футболисты со скамейки запасных. Мы на это тоже рассчитывали. Могли и выиграть эту игру. Считаю, мы были ближе к победе сегодня", - сказал Шандрук.