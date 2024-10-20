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Путря - после дубля Ингульцу: Была чуйка, что будет результат
Не подвела
Фото: kamyanske.com.ua
Полузащитник "ЛНЗ" Илья Путря прокомментировал свои 2 забитых мяча в ворота "Ингульца", которые принесли команде победу - 2:0.
"Была чуйка, что будет результат. Для меня это был тяжелый месяц в индивидуальном плане. Это очень важная победа для нас. Для команды это был очень тяжелый месяц без побед, и это главное. Также очень хорошо, что мы вернулись на родной стадион и смогли подарить болельщикам приятные эмоции", - сказал Путря.
"ЛНЗ", по состоянию на данный момент, занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ. Черкасчане имеют в активе 15 очков после 10-ти сыгранных матчей.
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