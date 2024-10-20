  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Путря - после дубля Ингульцу: Была чуйка, что будет результат
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Путря - после дубля Ингульцу: Была чуйка, что будет результат

Премьер-лига

Не подвела

Путря - после дубля Ингульцу: Была чуйка, что будет результат

Фото: kamyanske.com.ua

Новина українською

Полузащитник "ЛНЗ" Илья Путря прокомментировал свои 2 забитых мяча в ворота "Ингульца", которые принесли команде победу - 2:0.

"Была чуйка, что будет результат. Для меня это был тяжелый месяц в индивидуальном плане. Это очень важная победа для нас. Для команды это был очень тяжелый месяц без побед, и это главное. Также очень хорошо, что мы вернулись на родной стадион и смогли подарить болельщикам приятные эмоции", - сказал Путря.

"ЛНЗ", по состоянию на данный момент, занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ. Черкасчане имеют в активе 15 очков после 10-ти сыгранных матчей.

По теме
yellow-arrow
Вторая победа подопечных Вернидуба за 2 месяца. Заря – Кривбасс 0:1. Обзор матча и видео гола
yellow-arrow
Шандрук - об игре с Черноморцем: Мы сильная команда. Я знал, что прибавим после перерыва
yellow-arrow
УПЛ. Заря - Кривбасс 0:1. Противостояние "бывших" осталось за Вернидубом
Илья Путря ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости