Путря - после дубля Ингульцу: Была чуйка, что будет результат

Полузащитник "ЛНЗ" Илья Путря прокомментировал свои 2 забитых мяча в ворота "Ингульца", которые принесли команде победу - 2:0.

"Была чуйка, что будет результат. Для меня это был тяжелый месяц в индивидуальном плане. Это очень важная победа для нас. Для команды это был очень тяжелый месяц без побед, и это главное. Также очень хорошо, что мы вернулись на родной стадион и смогли подарить болельщикам приятные эмоции", - сказал Путря.